Een belangrijke adviseur van de Amerikaanse president Joe Biden is dinsdag (Nederlandse tijd) afgetreden omdat hij beschuldigd wordt van treitergedrag, waarvoor het Witte Huis na intern onderzoek "overtuigend bewijs" heeft gevonden.

Wetenschapper Eric Lander had als directeur van het Bureau voor Wetenschaps- en Technologiebeleid dezelfde status als kabinetsleden in de regering-Biden. Hij werkte vooral aan de uitvoering van Bidens ambitieuze plan om kanker beter geneesbaar te maken.

Ook was hij bezig met een onderzoeksagentschap dat voor meer medische doorbraken moest zorgen. Als wetenschapper is Lander bekend omdat hij het menselijk genoom in kaart hielp brengen.

In zijn ontslagbrief schrijft Lander dat hij "er kapot van is dat hij zoveel pijn heeft veroorzaakt bij huidige en vroegere collega's". Het Witte Huis startte het interne onderzoek vorig jaar nadat er een klacht over Landers gedrag was binnengekomen.

Biden had bij zijn aantreden laten weten dat hij hard zou optreden tegen ongepast gedrag van medewerkers bij de Amerikaanse overheid. "Als je voor mij werkt en ik hoor dat je een collega niet met respect behandelt of iemand kleineert, dan beloof ik je dat ik je per direct ontsla", zei de Amerikaanse president op zijn eerste werkdag tegen personeel.