De Amerikaanse luchtmacht moet meer dan 230 miljoen dollar (zo'n 201 miljoen euro) schadevergoeding betalen aan overlevenden en familieleden van slachtoffers van een bloedbad in een kerk in de Amerikaanse staat Texas in 2017, meldt AP. Vanwege nalatigheid van de luchtmacht kon de dader het wapen kopen dat hij bij de schietpartij gebruikte, oordeelde een federale rechter maandag.

26 mensen kwamen om toen de destijds 26-jarige Devin Patrick Kelley het vuur opende tijdens een zondagsdienst in de First Baptist Church van Sutherland Springs in november 2017. Kelley was vóór de aanslag in dienst geweest van de luchtmacht. Hij overleed aan een schotwond die hij zichzelf had toegebracht nadat hij na de aanslag was neergeschoten en achtervolgd.

In juli 2021 bepaalde een rechter dat de luchtmacht voor 60 procent aansprakelijk was voor de aanslag, omdat die had verzuimd een veroordeling van Kelley wegens mishandeling in te dienen bij een nationale databank. Kelley werkte bij de luchtmacht toen de zaak diende.

In het dossier dat is bijgehouden tijdens de zitting van de krijgsraad staat dat Kelley bekende dat hij zijn vrouw had geslagen, gewurgd en geschopt. Hij werd ook veroordeeld mishandeling van zijn stiefzoon "met een kracht die de dood of zwaar lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben".

Schutter bedreigde superieuren eerder met wapens

In 2012, enkele maanden voor zijn veroordeling wegens huiselijk geweld, ontsnapte Kelley kort uit een psychiatrisch centrum in de staat New Mexico. Hij kwam in de problemen omdat hij wapens meenam naar een militaire basis en daar zijn superieuren bedreigde, zo blijkt uit politierapporten.

Hulpsheriffs werden in juni 2013 naar Kelleys huis in New Braunfels geroepen en deden maanden onderzoek naar een verkrachtingszaak. Ze legden het onderzoek stil toen ze dachten dat Kelley Texas had verlaten en naar Colorado was verhuisd.

Volgens de regels van het Pentagon moet informatie over veroordelingen van militair personeel voor ernstige misdrijven worden ingediend bij de FBI, voor opname in een nationale database.

Onduidelijk waarom luchtmacht de informatie niet doorgaf

Het is onduidelijk waarom de luchtmacht de informatie over Kelley niet volgens de regels heeft verstrekt. Advocaten van overlevenden en nabestaanden van de omgekomen personen vroegen om een schadevergoeding van 418 miljoen dollar, terwijl het ministerie van Justitie 31,8 miljoen dollar voorstelde.

Onder de ongeveer tachtig eisers zijn familieleden van omgekomenen en 21 overlevenden en hun families. De autoriteiten hebben het officiële dodental vastgesteld op 26, omdat een van de 25 doden zwanger was.