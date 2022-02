De Russische president Vladimir Poetin en zijn Franse collega Emmanuel Macron hebben na vijf uur praten over de Oekraïnecrisis geen concrete resultaten geboekt met het oog op oplossen van het conflict tussen Oekraïne en Rusland, meldt The Guardian maandag. Poetin zei na afloop van het gesprek dat sommige suggesties van Macron als basis kunnen dienen voor mogelijke verdere stappen, maar gaf geen details.

Macron reist dinsdag naar Oekraïne voor een gesprek met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. De Franse regeringsleider zegt van plan te zijn Poetin bij te praten over de uitkomsten van het gesprek in de Oekraïense hoofdstad Kiev.

Na afloop van het gesprek in Moskou zei Macron dat Poetin en hij op een aantal fronten nader tot elkaar zijn gekomen, ondanks hun meningsverschillen. Tijdens hun gezamenlijke persconferentie zei hij te verwachten dat zijn inspanningen vruchten zullen afwerpen. De leiders bellen elkaar over een paar dagen.

Poetin noemde het gesprek "nuttig, inhoudelijk en zakelijk". Macron ziet kansen voor gesprekken binnen de organisatie voor veiligheid en samenwerking in Europa (OSCE) en het zogeheten Normandiëoverleg met Oekraïne, Frankrijk en Duitsland, dat moeizaam verloopt.

De Russische president ziet graag dat het zogeheten Minskakkoord uit 2015 nieuw leven wordt ingeblazen. In dit akkoord is destijds een wapenstilstand tussen Oekraïne en pro-Russische separatisten in het oosten van dat land afgesproken.

Macron en Poetin kijken verschillend naar beloftes rond opbouw NAVO-troepen

Het Kremlin heeft geëist dat NAVO-landen hun troepen terugtrekken uit Oost-Europese lidstaten en wil de garantie dat Oekraïne geen lid kan worden van het westerse militaire bondgenootschap. De NAVO-landen versterken juist hun aanwezigheid in het gebied. Macron zei dat hij daarover "concrete veiligheidsgaranties" heeft aangeboden, maar volgens Poetin heeft het Westen die garanties eerder juist "omzeild".

Macron was naar Moskou gereisd met het doel de gespannen situatie te ontdooien. Hij was eerder hoopvol over een diplomatieke oplossing, maar temperde vlak voor het gesprek op maandag de verwachtingen. Poetin zei zijn best te gaan doen om de "beste compromissen" te vinden, maar zei tegelijkertijd dat er geen winnaars zullen zijn als er een oorlog uitbreekt.