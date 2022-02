Een kleuter is doodgereden in de treintunnel van het centraal station van Antwerpen. De vijfjarige jongen was kort daarvoor als vermist opgegeven, nadat hij in de buurt van het station was verdwenen.

De autoriteiten die de zaak onderzoeken gaan vooralsnog uit van een tragisch ongeval, melden Vlaamse media.

Door het incident in de tunnel tussen Antwerpen Centraal en het dichtbijgelegen station Berchem kwam het tot een aanzienlijke verstoring van het treinverkeer. Ook de internationale verbindingen tussen Nederland en Brussel en verder maken gebruik van de tunnel.

De plek waar de jongen werd aangereden is verboden terrein voor onbevoegden. Het is nog onduidelijk hoe hij daar is gekomen.