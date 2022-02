Twee jonge skiërs uit Nederland zijn om het leven gekomen door een lawine bij het Franse Saint-Colomban-des-Villards, in de buurt van Grenoble. Ze waren buiten de bewaakte piste aan het skiën, is van reddingsdiensten vernomen.

De jongeren waren 20 en 21 jaar. Ze werden in het ziekenhuis van Grenoble doodverklaard.

Het risico op lawines in dit deel van de Alpen gold maandag als aanzienlijk. Ook in andere skigebieden stierven de afgelopen dagen mensen door lawines. Zo kwamen in het Oostenrijkse Tirol acht personen om het leven. Lokale autoriteiten zeggen dat de sneeuwverschuivingen "in ongewone hoeveelheden" plaatsvinden.

Ook in het Oostenrijkse Kaltenbach, Lermoos en Ischgl werden skiërs en snowboarders verrast door schuivende sneeuwmassa's. Een aantal betrokkenen liep verwondingen op.