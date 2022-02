In 2050 zal het plastic afval in de oceanen zijn verviervoudigd, schrijft het Wereld Natuur Fonds (WWF) dinsdag in een nieuw rapport. Vooral kwetsbare natuur zoals koraalriffen en mangrovebossen zullen hier de gevolgen van ondervinden.

Volgens het WWF is de verwachting dat de productie van plastic rond 2040 zal zijn verdubbeld in vergelijking met nu. Een deel van dat plastic komt uiteindelijk in de oceanen terecht. Dit zal grote gevolgen hebben voor dieren en ecosystemen.

Meer dan tweeduizend diersoorten ondervinden volgens het rapport nu al de gevolgen van plastic in hun leefomgeving. Naar schatting 90 procent van de zeevogels en 52 procent van de zeeschildpadden heeft al plastic binnengekregen, schrijft het WWF. Het kan dan gaan om microplastics in de maag, plasticafval om de nek en weekmakers in het bloed.

De natuurbeschermingsorganisatie waarschuwt dat de drempelwaardes van de microplasticconcentraties tegen het einde van deze eeuw zijn overschreden. Dat is nu al het geval in de Middellandse Zee, de Oost-Chinese Zee, de Gele Zee en de Noordelijke IJszee.

"Uit alle onderzoeken blijkt dat plastic afval in oceanen een onomkeerbaar proces is. Als we niet snel ingrijpen zijn de gevolgen van plasticvervuiling niet te overzien", zegt Oskar de Roos, plasticexpert bij het WWF.

Honderden grote bedrijven en maatschappelijke organisaties hebben zich inmiddels aangesloten bij een petitie van het WWF voor een wereldwijd VN-verdrag tegen plasticvervuiling.