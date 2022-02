De vijfjarige Marokkaanse kleuter Rayan, wiens lichaam zaterdag na een dagenlange reddingsoperatie uit een diepe put werd gehaald, wordt maandag begraven in het dorp Ighrane. Daar vond ook het ongeluk plaats.

Een neef liet zondag weten dat het lichaam van Rayan eerst naar een militair ziekenhuis in hoofdstad Rabat is gebracht. Mogelijk is daar een autopsie uitgevoerd, al is daarover officieel niets naar buiten gebracht.

Rayan viel dinsdagmiddag in een diepe put in de buurt van zijn woonplaats Bab Berred, in de noordelijke provincie Chefchaouen. Reddingswerkers konden niet afdalen via de schacht waar Rayan doorheen viel, omdat die met 45 centimeter te smal was.

Hulpverleners hebben dagen onafgebroken gewerkt om de jongen te kunnen bevrijden door een gat te graven naast de schacht. Zaterdag werd het jongetje bereikt, maar dat bleek te laat te zijn.

Het is nog onduidelijk wanneer het jongetje is overleden. Op camerabeelden van zaterdag was volgens de autoriteiten te zien dat het kind op zijn zij lag, maar was het onmogelijk om vast te stellen of hij nog leefde.

In de omgeving van de put hadden zich de afgelopen dagen duizenden mensen verzameld. Ze zongen, baden en applaudisseerden uit medeleven en om reddingswerkers aan te moedigen.

Internationale steun voor reddingswerkers

Zowel in als buiten Marokko leven mensen mee met de nabestaanden van Rayan. Onder anderen de Franse president Emmanuel Macron en premier Naftali Bennett van Israël hebben hun medeleven uitgesproken. Ook in Nederland is gereageerd.

Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem condoleerde de familie ook en sprak zijn "grote waardering" uit voor de reddingswerkers. "Rayan, arme jongen. Als ouders overal ter wereld leven wij mee met jouw ouders", aldus de geboren Marokkaan Marcouch op Twitter.

Paus Franciscus sprak tijdens zijn wekelijkse zegening over de reddingsactie. Hierbij prees hij de mensen in Marokko die samenkwamen om de jongen te redden.