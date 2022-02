Half januari werd eilandengroep Tonga getroffen door een onderzeese vulkaanuitbarsting en een daarop volgende tsunami. Vier mensen kwamen om het leven. Daar komt nog bovenop dat er laatst vijf coronabesmettingen zijn geregistreerd, waardoor het land in lockdown is. Hoe is de situatie op Tonga nu? NU.nl sprak met Drew Havea, vice-voorzitter van het Rode Kruis op Tonga.

"Het is een wonder dat er zo weinig mensen zijn overleden", vertelt Drew Havea aan de telefoon vanuit Tonga. Dat hij verbinding heeft kunnen maken is een uitzondering. Sinds de ramp is communicatie op de eilandengroep namelijk moeizaam vanwege een gescheurde onderzeese internetkabel.

Op 15 januari werd Tonga getroffen door een onderzeese vulkaanuitbarsting. Daarop volgde ook nog eens een tsunami. Sommige mensen moesten zich twaalf uur lang aan een boom vasthouden om niet te verdrinken, anderen zwommen urenlang voor ze het vaste land bereikten, vertelt Havea.

Mensen zijn hun huizen kwijtgeraakt, boeren hun gewassen, en bijna niemand heeft schoon drinkwater. De meeste mensen die naar de hoofdstad moesten evacueren kunnen naar verwachting de komende jaren niet terug naar huis, aldus Havea.

Hulpverleningsorganisaties, waaronder het Rode Kruis op Tonga, en andere maatschappelijke organisaties proberen de kwetsbaarste inwoners te helpen waar mogelijk. Door de moeizame communicatie tussen de verschillende eilanden is het lastig in kaart te brengen wat er is gebeurd.

En dan is er ook nog het coronavirus. De afgelopen twee jaar was Tonga als een van de weinige landen ter wereld coronavrij. Een uitbraak zou "rampzalig" zijn, zei VN-hulpcoördinator Jonathan Veitch eerder. "Ze zijn erg voorzichtig geweest met het openen van hun grenzen, zoals veel eilanden in de Stille Oceaan, en dat komt door de geschiedenis van ziekte-uitbraken in de Stille Oceaan die hier hele samenlevingen hebben uitgeroeid."

Ondanks hulp op afstand van de Verenigde Naties en andere hulporganisaties werd een corona-uitbraak niet voorkomen. Er zijn tot nu toe vijf besmettingen geregistreerd. Op 2 februari ging de eilandengroep daarom voor 48 uur in lockdown. Bewoners kregen daarna twaalf uur de tijd boodschappen te doen, waarna er weer een lockdown voor 48 uur werd afgekondigd, vertelt Havea.

De vaccinatiegraad op Tonga is hoog, 88 procent van de inwoners is volledig gevaccineerd. Desondanks kan de infrastructuur op Tonga kan geen grote uitbraak van COVID-19 aan, laat Havea weten. "We kunnen milde besmettingen wel aan, maar voor een groot aantal coronapatiënten op de ic hebben we niet genoeg beademingsapparatuur. De maximumcapaciteit van de ic in de hoofdstad (tevens de enige op de eilandengroep) is ongeveer tien mensen." Ter vergelijking: op Tonga wonen ongeveer 106.000 mensen.

Het ziekenhuis in de hoofdstad is het enige op de eilandengroep, waardoor er lange rijen staan. 1,5 meter afstand houden is door de drukte niet meer mogelijk, waardoor het ziekenhuis een nieuwe besmettingshaard zou kunnen worden. De overheid van Tonga probeert inwoners daarom via radio en televisie aan te sporen om naar lokale klinieken te gaan in plaats van het ziekenhuis.

Bijna een maand na de uitbarsting is het belangrijk dat Tonga zo snel mogelijk weer op beide benen komt te staan, zegt Havea. Er zijn spaarzame middelen waardoor het Rode Kruis en hulporganisaties samenkomen en gedeelde inspanning leveren. Zij zien dat naast heropbouw van infrastructuur en gemeenschappen, er steeds meer behoefte is aan psychosociale hulp. Bovenop het verlies van onder- en inkomen, maken inwoners zich zorgen over verspreiding van het coronavirus. En door de gescheurde internetkabel is contact met familie en vrienden amper mogelijk. Maar ook op de lange termijn zal dit belangrijk blijven, voorspelt Havea.