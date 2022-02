Burgemeester Jim Watson van Ottawa heeft zondag de noodtoestand uitgeroepen vanwege het truckersprotest in de Canadese hoofdstad. De vrachtwagenchauffeurs protesteren sinds vorige week zaterdag tegen een vaccinatieplicht en overige coronamaatregelen.

"De bezetting van onze stad is een serieuze bedreiging voor de veiligheid van onze inwoners. Het laat zien dat er aanvullende maatregelen nodig zijn vanuit de overheid", schrijft Watson in een verklaring. Het is niet duidelijk welke extra maatregelen hij per direct wil nemen.

Truckers zijn vanuit heel Canada afgereisd naar Ottawa en waren soms dagenlang onderweg. De demonstratie verloopt vooralsnog relatief rustig. De politie deed tot nu toe alleen onderzoek naar overlast. Er zijn 97 strafrechtelijke onderzoeken geopend en zo'n 450 boetes uitgedeeld, terwijl 28 vrachtwagens zijn weggesleept, schrijft het Canadese CBC News.

Politiecommandant Peter Sloly vertelde in gesprek met het medium dat hij de burgemeester om hulp had gevraagd. Volgens hem had de politie niet voldoende middelen om het protest zelfstandig te beëindigen. Hij wist dan ook niet wanneer de truckers zouden vertrekken.

Het korps was aanvankelijk bang dat onder de demonstranten zich leden van extreemrechtse groeperingen zouden bevinden en dat die uit waren op geweld. De organisatie riep betogers vooraf op om geen geweld te gebruiken of extreemrechtse uitlatingen te doen.

Centrum van Ottawa al tien dagen bezet door honderden vrachtwagens

Het centrum van Ottawa is al tien dagen moeilijk bereikbaar door zeker vijfhonderd vrachtwagens. De truckers hebben hun voertuigen tot 'Vrijheidskonvooi' uitgeroepen.

De Canadese politie was al ingezet om ervoor te zorgen dat de betogers geen nieuw voedsel en benzine meer zouden ontvangen, in de hoop dat de truckers zouden vertrekken. Personen die ze alsnog proberen te bereiken, worden gearresteerd. De truckers willen net zo lang voor het parlementsgebouw in Ottawa blijven staan tot de coronamaatregelen veranderen.

Van alle vrachtwagenchauffeurs die regelmatig de grens tussen Canada en de Verenigde Staten passeren, is 90 procent tegen COVID-19 gevaccineerd. Voor de Canadese bevolking ligt dat aandeel op 77 procent.