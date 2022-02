IJslandse autoriteiten zoeken op de bodem van het Thingvallavatn-meer in het zuiden van IJsland naar een lichaam van een van de slachtoffers van een vliegtuigcrash. Mogelijk gaat het om het lichaam van de 27-jarige Nederlander die aan boord was.

Volgens IJslandse media zoekt de kustwacht met een klein soort onderzeeër in het meer. Eerder op de dag zouden op scans aanwijzingen zijn gevonden dat ten minste één lichaam bij het wrak is.

Ook op het land nabij het meer wordt gezocht naar lichamen. Daar is de IJslandse politie actief met honden en drones, terwijl boten de kustlijn afspeuren.

Het vliegtuigje dat verdween was een Cessna C172. Aan boord waren de piloot en drie buitenlandse toeristen, onder wie de 27-jarige Nederlander. Het toestel vertrok donderdagochtend vanuit de hoofdstad Reykjavik voor een twee uur durende tocht in de omgeving van de zogeheten Golden Circle, een populaire route langs watervallen en andere bezienswaardigheden. Het laatste contact met het vliegtuig was ongeveer een uur na vertrek.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend.