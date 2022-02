De Britse premier Boris Johnson kan mogelijk komende week al een stemming tegemoetzien over zijn politieke lot. Hij heeft zelf aangegeven dat hij beslist wil aanblijven. Of dat lukt, is nog spannend: volgens The Sunday Times vermoedt het team van de premier dat hij in de gevarenzone zit.

De conservatieve leider ligt onder vuur vanwege het 'partygate'-schandaal rond lockdownfeesten bij de overheid. Dat leidde ook tot verontwaardiging binnen zijn Conservatieve Partij.

Boze partijgenoten kunnen proberen hem weg te stemmen als partijleider en premier. Volgens een topadviseur van de premier kan hij "alleen met een tankdivisie afgezet worden".

Om zo'n vertrouwensstemming aan te vragen is de steun nodig van minstens 54 conservatieve parlementariërs, 15 procent van het totaal. Adviseurs van Johnson schatten volgens de krant dat tussen de 35 en 45 parlementariërs een stemming hebben aangevraagd, maar dat zouden er volgens andere schattingen ook meer kunnen zijn.

Deel conservatieven heeft Johnson al afgeschreven

Sommige conservatieven hebben de premier al afgeschreven. De invloedrijke parlementariër Charles Walker, die bekendstaat als Johnson-aanhanger, noemde het in de krant The Observer "onvermijdelijk" dat zijn politieke leider wordt afgezet door partijgenoten. Hij vergeleek dat met een Griekse tragedie en riep Johnson op de eer aan zichzelf te houden.

Walker zei dat de premier veel zaken goed heeft aangepakt, zoals het regelen van coronavaccins. Hij denkt echter dat de affaire rond vermeende feesten bij de overheid tijdens lockdowns alleen kan eindigen met het vertrek van Johnson. "Het gaat echt niet beter worden."

De positie van Johnson wankelde al door de feestjes en daar kwam donderdag nog een tegenslag bovenop: binnen één dag stapten vijf van zijn vertrouwelingen op. Aanleiding was een lasterlijke beschuldiging van de Britse premier aan het adres van oppositieleider Keir Starmer.

De hoogste politieke beleidsadviseur, Munira Mirza, kondigde als eerste haar vertrek aan. Daarna volgde de communicatiedirecteur, Jack Doyle. Later kwamen daar nog drie anderen bij: stafchef Dan Rosenfield, secretaris Martin Reynolds en beleidsmedewerker Elena Narozanski.