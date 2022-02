Het is Marokkaanse reddingswerkers zaterdag bijna gelukt om de vijfjarige kleuter Rayan, die dinsdag in een 32 meter diepe put viel, te bereiken. De reddingswerkers zouden op ongeveer een meter van de jongen zijn. Voor dit laatste stuk moeten reddingswerkers extra voorzichtig te werk gaan, omdat er gevreesd wordt voor instorting.

"Reddingswerkers zijn nu in de tunnel, dit is de meest kritische fase", zegt hoofd van het reddingsteam Abdelhadi Thamrani. "Elke foute beweging kan een landverschuiving veroorzaken. Hierdoor moet zeer voorzichtig te werk worden gegaan en werken we centimeter voor centimeter."

Een ingenieur zei zaterdagavond tegen de zender 2M dat de reddingsactie mogelijk nog enkele uren zal duren.

De vijfjarige Rayan zit sinds dinsdag vast op zo'n 32 meter diepte. Hij viel toen in een diepe put in de buurt van zijn dorp Bab Berred in de noordelijke provincie Chefchaouen. Reddingswerkers kunnen niet afdalen via de schacht waar Rayan doorheen viel, omdat die met 45 centimeter te smal is.

Hulpverleners zijn al dagen rond de klok aan het werk om de jongen te bevrijden. Hiervoor is een enorm gat parallel naast de put gegraven. In de laatste fase moest een horizontale tunnel worden gemaakt om dichter bij de jongen in de buurt te komen. Dit moet handmatig gebeuren omdat er wordt gevreesd voor instorting.

Vrijdag werd het werk verder bemoeilijkt doordat hulpverleners op een rotsblok waren gestuit. Hierdoor moet om het rotsblok worden gegraven, wat voor nog meer vertraging zorgde.

Toestand jongen nog onzeker

De toestand van het jongetje is nog onzeker. Op camerabeelden is volgens de autoriteiten te zien dat het kindje op zijn zij ligt, maar is het onmogelijk om vast te stellen of hij nog leeft. Het was volgens Marokkaanse media wel gelukt om via een touw zuurstof en water bij de kleuter te krijgen.

In de omgeving van de put hebben zich de afgelopen dagen honderden bezorgde omwonenden verzameld. Zij kamperen in de vrieskou in het bergachtige gebied van de Rif.