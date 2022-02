In het Oostenrijkse Tirol hebben lawines vrijdag zeker zeven mensen het leven gekost. Ook zaterdag wordt nog gewaarschuwd voor lawinegevaar in de skigebieden. De sneeuwverschuivingen komen momenteel in "ongewone hoeveelheden" voor, aldus de lokale autoriteiten.

Oostenrijkse media berichten zaterdagochtend dat de lichamen van een 61-jarige vrouw en haar 60-jarige echtgenoot zijn teruggevonden in het skioord Wildschönau. Het echtpaar was vrijdagavond niet teruggekeerd na een skitocht. Dat leidde tot een urenlange zoekactie.

Met de vondst van hun lichamen steeg het dodental als gevolg van lawine's op vrijdag tot zeven. Vrijdag bleken al vijf mensen te zijn omgekomen door een lawine in de buurt van Spiss. Een lokale krant spreekt van een "zwarte dag".

De lawinewaarschuwingsdienst in Tirol spreekt ook zaterdag nog over een "delicate situatie", schrijft het Oostenrijkse nieuwsmedium ORF. Door een combinatie van grote hoeveelheden verse sneeuw en een harde wind kunnen snel zware lawines ontstaan.

Ook op andere plaatsen in Oostenrijk ging het vrijdag mis. Volgens ORF overleed een 43-jarige man toen hij werd overvallen door een lawine in de deelstaat Vorarlberg. In Sölden heeft een Vlaamse vriendengroep geholpen bij de redding van vijf bedolven skiërs, meldt de Belgische omroep VRT.