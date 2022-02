In het Oostenrijkse Tirol hebben lawines vrijdag en zaterdag zeker acht mensen het leven gekost. Ook dit weekend wordt nog gewaarschuwd voor lawinegevaar in de skigebieden. De sneeuwverschuivingen komen momenteel in "ongewone hoeveelheden" voor, aldus de lokale autoriteiten.

Oostenrijkse media berichten zaterdagochtend dat de lichamen van een 61-jarige vrouw en haar 60-jarige echtgenoot zijn teruggevonden in het skioord Wildschönau. Het echtpaar was vrijdagavond niet teruggekeerd na een skitocht. Dat leidde tot een urenlange zoekactie.

Vrijdag bleken al vijf mensen te zijn omgekomen door een lawine in de buurt van Spiss. Een lokale krant spreekt van een "zwarte dag".

Volgens de Tiroler Tageszeitung raakten zaterdag ook vijf andere wintersporters bedolven op de flanken van de Gammerspitze bij Schmirn. Een van hen kwam om het leven. De anderen raakten gewond maar konden worden gered. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend.

De lawinewaarschuwingsdienst in Tirol spreekt ook zaterdag nog over een "delicate situatie", schrijft het Oostenrijkse nieuwsmedium ORF. Door een combinatie van grote hoeveelheden verse sneeuw en een harde wind kunnen snel zware lawines ontstaan.

Ook op andere plaatsen ging het mis. De Belgische omroep VRT bericht over vier Vlaamse vrienden die vrijdag tijdens hun vakantie in Sölden hielpen bij de redding van vijf bedolven skiërs. De Vlamingen arriveerden minuten na de lawine en begonnen te graven in de sneeuw.

Ook in Kaltenbach, Lermoos en Ischgl werden skiërs en snowboarders verrast door schuivende sneeuwmassa's. Een aantal betrokkenen liep verwondingen op.