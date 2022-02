Nils Melzer stopt als speciaal VN-rapporteur op het gebied van marteling en begint later dit jaar met een nieuwe functie bij het Internationale Rode Kruis. De VN-rapporteur kwam begin dit jaar in het nieuws toen hij zich zeer kritisch uitliet over het optreden van de Nederlandse politie bij demonstraties tegen de coronamaatregelen.

Melzer, die in 2016 begon als VN-rapporteur, maakte zijn vertrek eerder deze week bekend via Twitter. Zijn termijn zou eigenlijk nog tot oktober lopen, maar hij stopt nu op 31 maart. Volgens Melzer vertrekt hij omdat beide functies niet te combineren zijn en wil hij zo de schijn van belangenverstrengeling voorkomen.

De VN-rapporteur haalde begin januari flink uit naar de Nederlandse politie. Hij deelde op Twitter een video waarin te zien is hoe agenten van de Mobiele Eenheid (ME) tijdens de betoging van 14 maart 2021 inslaan op een coronademonstrant. "Deze agent en hun leidinggevenden moeten worden vervolgd voor martelpraktijken", schreef hij onder andere. Ook vergeleek hij het handelen van de ME'ers met het Amerikaanse politiegeweld tegen George Floyd.

De politie vond het "teleurstellend" dat de VN-rapporteur "dergelijke uitspraken doet op basis van enkele beelden, zonder kennis te nemen van de context" en riep hem ertoe op het oordeel van de rechter af te wachten. Het Nederlandse OM kondigde in december vorig jaar aan de agenten te vervolgen voor hun optreden die dag.

Na de ontstane ophef liet Melzer weten bij zijn oordeel te blijven. "Ik kan een onderzoek instellen als ik beschik over geloofwaardig bewijs van overtredingen van het VN-verdrag tegen marteling en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing. Dat is precies wat ik nu doe", liet hij weten.