Opnieuw stapt een adviseur van de Britse premier Boris Johnson op, meldt The Guardian. Het is de vijfde medewerker in 24 uur tijd die afzwaait in de nasleep van het 'partygate'-rapport.

De laatste adviseur die is opgestapt, is Elena Narozanski. Zij werkte als beleidsmedewerker voor de Britse premier.

Haar ontslag volgt op beschuldigingen aan het adres van Johnson over verschillende lockdownfeestjes in en rond 10 Downing Street, de ambtswoning van de premier. In een onderzoek van topambtenaar Sue Gray naar de feestjes werd vorige week geconcludeerd dat de regering ernstig heeft gefaald.

In de afgelopen 24 uur vertrok Munira Mirza, Johnsons hoogste beleidsadviseur op, als eerste. Daarna communicatiedirecteur Jack Doyle. Later kwamen daar nog twee anderen bij: stafchef Dan Rosenfield en secretaris Martin Reynolds.

Johnsons uitlatingen over de sociaaldemocratische oppositieleider Keir Starmer zouden voor Mirza de druppel zijn geweest. In een debat in het parlement had de premier Starmer verweten dat die destijds in diens functie bij justitie de roemruchte Britse zedendelinquent en BBC-presentator Jimmy Savile had laten lopen. De belangrijkste aanleiding voor haar aftreden is dus niet het rapport zelf, maar vooral een opmerking die Johnson maakte in een reactie daarop.

Kort daarna kondigde ook Doyle zijn ontslag aan. Zijn besluit had naar eigen zeggen niets te maken met de beslissing van Mirza. Hij zou altijd al van plan zijn geweest om na twee jaar op te stappen. Bovendien heeft de commotie in de afgelopen weken veel invloed op zijn gezinsleven gehad. Hij speelde zelf ook een rol in het 'partygate'-schandaal.

Waarom de stafchef en de topsecretaris hun baan opzegden, is niet bekendgemaakt. Ditzelfde geldt voor Narozanski.