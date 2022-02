Directeur Tineke Ceelen van Stichting Vluchteling heeft grote zorgen over de aanzwellende hongersnood in Afghanistan. De internationale gemeenschap moet volgens haar in actie komen én gaan praten met de Taliban, zegt ze na een rondreis door een land waar ze wanhoop trof. "Elke dag, elk uur dat je langer wacht, zal de economie verder teloorgaan en zal de honger verder toenemen."

In plattelandsziekenhuizen buiten de stad Kandahar zag Ceelen ondervoede kinderen en sprak ze wanhopige ouders die zelfs bereid zijn een dochter of zoon te verkopen om maar aan geld te komen. "De prijzen voor kindbruidjes zijn dramatisch gekelderd, ouders zien zich daartoe genoodzaakt. Als ze een meisje de deur uit doen, hebben ze een mond minder te voeden. Kinderen worden verkocht om anderen het leven te redden."

Volgens Ceelen is het "stilte voor de storm". Het aantal mensen dat afhankelijk is van humanitaire hulp is gestegen van 18 naar 24 miljoen Afghanen. Op straat zag ze veel bedelaars.

"Mensen zijn wanhopig", zegt Ceelen. "Ze zijn bang voor wat komen gaat. Mensen hebben geen geld om brood te kopen doordat ze niet bij hun banktegoeden kunnen komen, maar ook doordat ze hun baan verloren hebben vanwege de sancties én doordat de voedselprijzen door de aanhoudende tekorten zijn gestegen."

Vijf maanden na de val van Kaboel staat Afghanistan aan de rand van de afgrond: De werkeloosheid is enorm gestegen, de economie ingestort, banken functioneren niet meer.

De Verenigde Naties waarschuwen al maanden voor een hongersnood.

De vorige regering was voor 80 procent afhankelijk van buitenlandse hulp. Omdat de internationale gemeenschap de nieuwe Taliban-regering niet erkent, is die hulp stopgezet.

Wel heeft de Wereldbank onlangs 280 miljoen dollar (248 miljoen euro) aan bevroren hulpgelden gedeblokkeerd.

Ook wordt aan hulporganisaties nog steeds humanitaire hulp gegeven, waarbij de Verenigde Staten en de Europese Unie de grootste donateurs zijn.

Nederland doneerde onlangs 23,5 miljoen euro.

Het gebrek aan fondsen blijft nijpend. De Verenigde Naties schatten dat voor dit jaar 4,5 miljard dollar nodig is, een bedrag dat bij lange na niet wordt gehaald.

'Ze zijn verrassend meewerkend'

De BBC sprak onlangs van een "koude, hongerige vrede" in Afghanistan. De economie mag dan ingestort zijn en de voedseltekorten enorm, de kanonnen zwijgen sinds het vertrek van de westerse troepen. Dat merkte ook Ceelen. In de provincie Kandahar kon ze probleemloos rondreizen, terwijl dat jarenlang voor westerlingen onbegaanbaar gebied was. Bij controleposten van de Taliban was van controle nauwelijks sprake. "Hulpverleners die ik sprak, zeggen unaniem dat Afghanistan nog nooit zo veilig is geweest als op dit moment."

In een van de ziekenhuizen sprak ze met een plaatselijke afvaardiging van de Taliban. En het verraste haar hoe "inschikkelijk en schappelijk" ze waren. Ceelen: "Ze beseffen dat ze de verantwoordelijkheid hebben voor de bevolking, voor de gezondheidszorg, de voedselvoorziening en het onderwijs, waarbij dat laatste natuurlijk een heikel punt is vanwege de meisjes."

Ook tot de ministeries in Kaboel krijgen hulpverleners volgens Ceelen makkelijk toegang. "Bij de Taliban willen ze praten, maken ze het mogelijk om te werken en zijn ze bereid om de veiligheid van lokale en internationale hulpverleners te garanderen. Ze zijn verrassend meewerkend. Dat had niemand verwacht, zeker niet na de grote paniek tijdens de evacuaties in augustus."

De Verenigde Naties meldden eerder deze week dat "meer dan honderd" medewerkers van de vorige regering, het voormalige leger en medewerkers van internationale organisaties door de Taliban zijn gedood. Dat geeft toch een ander beeld. Bestaat er ook angst?

"Dat er meer dan honderd mensen zijn vermoord, is zeer zorgelijk. Het is terecht dat collega's het land verlaten hebben en anderen zouden dat moeten doen. Maar de grootschalige moordpartijen waarvoor gevreesd werd - met als gevolg die enorme paniek in augustus rond het vliegveld - dat is tot nu toe geen waarheid geworden. Ik ben geen fan van de Taliban, maar het valt me alles mee."

Hoe kijkt het vrouwelijk personeel van de organisaties die u steunt aan tegen de Taliban?

"De vrouwen kunnen hun werk doen, maar ze zijn bang dat de Taliban nu nog even rustig aan doen en op termijn de voorwaarden aanscherpen. Bijvoorbeeld de verplichting dat vrouwen tijdens hun werk begeleid moeten worden door een mannelijk familielid. Zie je dat voor je? En man die de hele dag in zo'n kliniek gaat zitten om op te letten? Tot nu toe is dat nog niet het geval, er kan over onderhandeld worden."

Wat moet de internationale gemeenschap doen om een verder afglijden van Afghanistan richting anarchie en chaos te voorkomen?

"Het bankwezen moet hersteld worden en zorg dat de economie weer gaat draaien. Kom met veel meer geld over de brug. Westerse bondgenoten die jarenlang in Afghanistan aanwezig waren, hebben in augustus hun koffers gepakt en pats-boem de geldkraan dichtgedraaid, dat kan je niet maken. Straf niet 38 miljoen Afghanen voor de daden van de Taliban. Dat zijn gewone mannen, vrouwen en kinderen die er niet voor hebben gekozen wat er nu gebeurd is. "

Moeten westerse landen als Nederland gaan praten met de Taliban?



"Doen, ze vreten je niet op. Er valt mee te praten, ga onderhandelingen aan. Elke dag, elk uur dat je langer wacht, zal de economie verder teloorgaan en zal de honger verder toenemen."