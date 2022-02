Donderdag blies IS-leider Abu Ibrahim Al Hashimi Al Qurayshi zichzelf op bij een aanval van Amerikaanse strijdkrachten in de Syrische provincie Idlib, meldde het Witte Huis. De Amerikaanse president Joe Biden spreekt van de uitschakeling van een "grote terroristische dreiging". Wie was Al Qurayshi en welke impact heeft zijn dood op IS?

Al Qurayshi was sinds oktober 2019 de leider van IS. Hij was de opvolger van Abu Bakr Al Baghdadi, die zichzelf opblies tijdens een aanval van het Amerikaanse leger. Afgelopen donderdag kwam Al Qurayshi op vergelijkbare wijze om het leven.

Over Al Qurayshi is, net als veel andere IS-kopstukken, niet veel bekend. Hij zou zich op de achtergrond hebben gehouden en niet veel van zich hebben laten horen. De 46-jarige jihadist was al lange tijd bij IS betrokken en kende de organisatie goed. Hij zou bovendien nauw betrokken zijn geweest bij de genocide op de jezidi's, waarbij duizenden mannen, vrouwen en kinderen omkwamen.

IS heeft de dood van Al Qurayshi nog niet bevestigd. Mogelijk duurt het maanden voordat er een opvolger wordt aangewezen, schrijft The Washington Post. Wie dat wordt, is nog de vraag.

Het IS-kalifaat was op het moment van de benoeming van Al Qurayshi al een half jaar gevallen. In maart 2019 was de terreurgroep veel van het sinds 2014 veroverde grondgebied kwijtgeraakt. Dat leidde ertoe dat de Syrian Democratic Forces en de Verenigde Staten eind maart de val van het kalifaat uitriepen.

Experts stelden echter dat de val van het kalifaat niet betekende dat IS verslagen was. Het German Institute of Global and Area Studies (GIGA) waarschuwde in november 2021 dat IS weinig organisatorische schade had opgelopen. Volgens GIGA kent IS een decentrale structuur waarbij veel van de besluitvorming op lokaal niveau plaatsvindt.

Onder Al Qurayshi leek IS bezig met een heropleving. Duizenden IS-strijders trokken zich na de val van het kalifaat terug in de woestijn in Syrië en Irak. De organisatie stapte vervolgens over op guerrillatactieken. IS-strijders pleegden verrassingsaanvallen, waarna ze zich direct weer terugtrokken in verlaten gebieden.

Een aanval van IS op een gevangenis in de Noord-Syrische stad Al Hasakah vorige maand bevestigde het beeld dat de organisatie bezig is met een opmars.

Bij die aanval, die ruim een week duurde, werden honderden gevangen IS-strijders bevrijd. Rekrutering van oude en nieuwe strijders is van vitaal belang voor de organisatie. De bevrijding van de strijders uit de Al Hasakah-gevangenis betekende voor IS een verrijking aan technische en organisatorische ervaring en kennis, vertelde Patrick Haenni van de Zwitserse denktank Centre for Humanitarian Dialogue deze week aan NRC.

Ook buiten Syrië en Irak behield IS een groot deel van haar invloed. In Europa werden nog steeds aanslagen gepleegd door sympathisanten van IS. Hoewel IS zo'n aanslag niet per definitie voorbereidde of zelfs financierde, was het gedachtegoed van de terreurgroep vaak wel aanleiding voor eenlingen om een aanslag te plegen.

Het kalifaat zelf mocht dan gevallen zijn, maar de digitale infrastructuur van IS draait nog op volle toeren. Via sociale media en propaganda lukt het IS om mensen over de hele wereld te rekruteren.

Tijdens de machtsovername van de Taliban in Afghanistan vorig jaar dook ineens een nieuwe tak van IS op: Islamitische Staat Khorasan (ISKP). Deze groep (overigens een vijand van de Taliban) was verantwoordelijk voor een aanslag met meer dan honderd doden op het vliegveld van hoofdstad Kaboel.

147 IS-leider blies zichzelf op na inval Amerikanen: dit gebeurde er

Hoewel de dood van Al Qurayshi zeker een tegenslag is voor IS, is het nog maar de vraag in hoeverre het de organisatie zal hinderen. "Het is zeker een klap voor het moreel, dat na de Al Hasakah-aanvallen erg hoog was", zei Charles Lister van het Amerikaanse Middle East Institute tegen The Washington Post.

Bovendien werden onder het leiderschap van Al Qurayshi scheurtjes zichtbaar in het ogenschijnlijk stevige organisatorische systeem van IS. Voor zijn aantreden als IS-leider verraadde hij bij verhoren van Amerikaanse inlichtingendiensten bijvoorbeeld de namen van tientallen IS-strijders. Deze ondervragingen werden gepubliceerd in september 2020, toen hij al leider van IS was.

Vanuit prominente IS-kringen klonken daarom kritische geluiden over de aanstelling van Al Qurayshi als leider, aldus The Washington Post. Anderen vonden hem wel een geschikte leider voor de lange termijn. Volgens verschillende internationale media zou dit kunnen wijzen op interne breuken. Bij de aanstelling van de nieuwe leider zou dit een probleem kunnen worden.

Of zo'n interne strijd echt zal ontstaan en of die IS zou kunnen opbreken, is maar zeer de vraag. De organisatie heeft drie jaar geleden aangetoond strijdbaar te zijn en grote tegenslagen te kunnen overkomen. Toch is het in de afgelopen drie jaar steeds maar niet gelukt grondgebied te heroveren.