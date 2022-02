De positie van de Britse premier Boris Johnson wankelde al door illegale coronafeestjes en daar is donderdag nog een tegenslag bovenop gekomen: binnen één dag zijn vier vertrouwelingen van hem opgestapt.

De hoogste politiekbeleidsadviseur, Munira Mirza, kondigde als eerste haar vertrek aan. Daarna volgde de communicatiedirecteur, Jack Doyle. Later kwamen daar nog twee anderen bij: stafchef Dan Rosenfield en secretaris Martin Reynolds.

Johnsons uitlatingen over de sociaaldemocratische oppositieleider Keir Starmer zouden de druppel voor Mirza zijn geweest. In een debat in het parlement had de premier zijn rivaal Starmer verweten dat die destijds in diens functie bij justitie de roemruchte Britse seksdelinquent en BBC-presentator Jimmy Savile had laten lopen.

Kort daarna kondigde ook Doyle zijn ontslag aan. Zijn besluit had naar eigen zeggen niets te maken met de beslissing van Mirza. Hij zou altijd al van plan zijn geweest om na twee jaar op te stappen. Bovendien heeft de commotie in de afgelopen weken veel invloed op zijn gezinsleven gehad. Het is bekend dat Doyle een rol speelt in het zogenoemde 'partygate'-schandaal rond omstreden overheidsfeesten en -borrels in coronatijd. Hij zou op zeker één feestje aanwezig zijn geweest.

Waarom de stafchef en de topsecretaris hun baan opzegden, is niet bekend. Beiden lagen wel onder vuur vanwege hun betrokkenheid bij de omstreden lockdownfeestjes op 10 Downing Street.