Een vijfjarig jongetje is dinsdag in een put van 60 meter diep gevallen in het Noord-Marokkaanse dorp Tamrout, melden Marokkaanse media. Ondanks een groots opgezette reddingsactie zit het kind bijna 48 uur later nog steeds vast op een diepte van 32 meter.

Hoe het met het jongetje met de naam Rayan gaat, is niet precies bekend. Op beelden die op diepte zijn gemaakt, is te zien dat het kind een hoofdwond heeft en zwaar ademt.

De put heeft een diameter van minder dan 50 centimeter. Daardoor lukte het volwassenen niet om zelf af te dalen en de jongen te redden. Wel hebben reddingswerkers eten, drinken en een mobiele telefoon bij het kind gekregen.

Vijf bulldozers zijn bezig een gat te graven naast de put, om de jongen op die manier te bevrijden. Ze zijn inmiddels aangekomen op een diepte van ongeveer 20 meter. Voorzichtigheid is geboden, want als hun gat instort, kan het kind daardoor in groter gevaar komen.