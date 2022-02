Nederland heeft donderdagochtend vijf vrouwen en elf kinderen uit een vluchtelingenkamp in Syrië opgehaald, bevestigen bronnen van persbureau ANP na berichtgeving van de NOS.

Het is nog niet bekend waar de vrouwen en hun kinderen nu precies zijn. Ze zouden deze ochtend zijn opgehaald uit het Koerdische vluchtelingenkamp Al Roj in het noorden van Syrië.

De vrouwen zullen in Nederland worden vervolgd. Eerder haalde Nederland al Syriëgangster Ilham B. terug. Zij werd bij haar terugkomst in juni 2021 aangehouden.

Het kabinet liet toen al weten geen gewoonte te willen maken van het terughalen van Syriëgangers. Destijds zeiden toenmalig ministers Ferd Grapperhaus (Justitie) en Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken) dat zich een "uitzonderlijke gelegenheid" voordeed om de verdachte en haar twee kinderen over te brengen naar Nederland.

Grapperhaus schreef eind 2021 in een brief aan de Tweede Kamer dat Nederland vijf Syriëgangers zou gaan ophalen. De vijf zouden worden verdacht van terroristische misdrijven, aldus de toenmalige minister. Het is niet bekend of dit de donderdag opgehaalde vrouwen zijn.

Vorig jaar oordeelde de rechter dat Nederland zich daartoe moest inspannen, zodat de vrouwen in Nederland vervolgd kunnen worden voor hun betrokkenheid bij terrorisme. Als dit niet op tijd gebeurt, dan vervallen de rechtszaken.