Het ministerie van Buitenlandse Zaken roept Nederlanders ertoe op om niet binnen 10 kilometer van de grens tussen Oekraïne en Rusland te reizen. Het aangescherpte reisadvies geldt ook voor de grens tussen Oekraïne en Belarus.

Het ministerie schrijft op de website nederlandwereldwijd.nl, waarop de reisadviezen staan, dat de situatie bij de grens niet veilig is. Er komen steeds meer troepen aan de grenzen en daardoor nemen de spanningen toe, aldus het ministerie.

Rusland en Oekraïne zijn verwikkeld in een hoogoplopend conflict vanwege een mogelijk NAVO-lidmaatschap van Oekraïne. Rusland is daar fel tegen en vreest dat het bondgenootschap te veel invloed krijgt in het oosten van Europa. De Verenigde Staten hebben enkele duizenden militairen naar Oost-Europa gestuurd, voor het geval dat Rusland aanvalt.

Ook in Nederland wordt gesproken over hulp aan Oekraïne. Premier Mark Rutte en minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken bezochten het land deze week om daarover te overleggen.

Voor de Oekraïense provincies Donetsk en Luhansk gold al een negatief reisadvies vanwege de burgeroorlog die er woedt. Ook het reisadvies ten aanzien van de Krim was al negatief. Dat schiereiland werd in 2014 geannexeerd door Rusland.