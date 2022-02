Australië roept mensen ertoe op om illegale vuurwapens in te leveren en door te geven welke buren, familie en vrienden wapens in huis hebben, meldt The Guardian. Er zijn naar schatting meer dan 260.000 niet-geregistreerde wapens in omloop.

Bij de aankondiging van de actie in Melbourne zei minister van Binnenlandse Zaken Karen Andrews dat er voor niemand in Australië een excuus is om een illegaal vuurwapen te bezitten. "Onze boodschap vandaag is simpel: lever ze in" zei ze.

"Je kunt ze ongestraft inleveren. Het alternatief is een klop op je deur door de politie en mogelijk ernstige strafrechtelijke gevolgen, waaronder gevangenisstraf."

De voorzitter van Crime Stoppers Australia, Vince Hughes, zei dat mensen zich moeten afvragen hoe ze zich zouden voelen als ze informatie hadden over een illegaal wapen dat vervolgens werd gebruikt om iemand kwaad te doen of te doden.

"Criminelen doen vaak veel moeite om illegaal aan een vuurwapen te komen en het vervolgens verborgen te houden voor de autoriteiten, en het is onwaarschijnlijk dat ze die moeite zouden doen als ze niet bereid zijn het te gebruiken", zei hij.

Als onderdeel van de actie kunnen illegale vuurwapens worden ingeleverd bij erkende vuurwapenhandelaren en politiebureaus in het hele land.