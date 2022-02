"Als Rusland Oekraïne binnenvalt, zullen we vechten", zei de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Kuleba woensdag op een persconferentie. Hij praat de internationale pers bij over de spanningen tussen de buurlanden.

De persconferentie vindt plaats in een drukke week waarin veel regeringsleiders, onder wie premier Mark Rutte en buitenlandminister Wopke Hoekstra, naar Kiev komen om over de situatie te praten.

Dat is geen toeval: minister Kuleba zegt dat de constante aanwezigheid van buitenlandse bondgenoten een duidelijk signaal moet afgeven. Bovendien laat het de wereld zien dat er (nog) geen sprake is van escalatie.

Oekraïne wil gewapend conflict vermijden, maar sluit invasie niet uit

Hoewel Kuleba laat weten dat Oekraïne zal vechten als de Russen het land daadwerkelijk binnenvallen, benadrukt hij een gewapend conflict te willen vermijden als dat kan. "Maar elk scenario moet nu serieus worden genomen", zegt hij. Een invasie door Rusland sluit de Oekraïense regering dan ook niet uit.

De minister benadrukt het belang van diplomatie en hulp vanuit het Westen voor de-escalatie: "Het is belangrijk dat we samen sterk en verenigd zijn tegen Rusland." De hulp zou idealiter bestaan uit specifieke economische sancties aan het adres van Rusland of assistentie op het gebied van mogelijke cyberaanvallen en de verspreiding van desinformatie.

Kuleba zegt dat dergelijke cyberaanvallen niet alleen een probleem van Oekraïne zijn, maar voor het hele Westen een bedreiging vormen. Een einde aan deze spanningen zou voor alle partijen veiliger zijn, zo stelt hij.

Vanuit Oekraïens perspectief is het zeer belangrijk dat het conflict wordt opgelost. "Wij zijn er klaar voor om verder te gaan, maar Rusland moet daarvoor de eerste stap zetten en vertrekken." Hij doelt daarmee op de aanwezigheid van Russische militairen aan de grens met Oekraïne en mogelijk ook de annexatie van de Krim en Russische inmenging in Oost-Oekraïne.

Rusland vindt dat westerse landen een conflict uitlokken

De Russische president Vladimir Poetin ontkent plannen voor een invasie te hebben en zegt dat westerse landen de Russische eisen negeren. Hij vindt dat ze zelfs opzettelijk een conflict uitlokken. "We moeten een manier vinden om ieders veiligheid te waarborgen", zei hij dinsdag tegen de pers.

Momenteel bevinden zich nog altijd Russische troepen aan de grens met Oekraïne.