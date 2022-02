De eilandengroep Tonga, die in januari werd getroffen door een onderzeese vulkaanuitbarsting, gaat in lockdown nadat bij twee havenwerkers het coronavirus is vastgesteld. Sinds de wereldwijde corona-uitbraak heeft Tonga in totaal drie besmettingen geconstateerd, de eerste dateert van oktober.

"Geen enkele boot mag van het ene eiland naar het andere varen en er zullen geen (binnenlandse) vluchten meer plaatsvinden", zei minister-president Siaosi Sovaleni dinsdagavond (lokale tijd) in een toespraak. De grenzen zijn sinds woensdagochtend voor 48 uur gesloten. Daarna wordt de lockdown geëvalueerd.

Op 15 januari barstte de onderzeese vulkaan Hunga Tonga-Hunga Ha'apai uit. Daarna overspoelde een tsunami delen van Tonga. Daarbij kwamen drie mensen om het leven. Ook werden delen van de eilandengroep, waaronder de hoofdstad Nuku'alofa, onder een laag as bedekt en scheurde een onderzeese internetkabel, waardoor communicatie met het land bemoeilijkt werd.

De afgelopen weken stuurden landen als Australië, Nieuw-Zeeland en Japan hulpgoederen per vliegtuig en per schip. Omdat Tonga coronavrij was, werden daarbij strenge regels gehandhaafd. Zo werden noodhulpgoederen contactloos afgeleverd.

De twee coronagevallen werden ontdekt omdat Tonga sinds de noodhulp op gang kwam meer testen uitvoert. Beide mannen hebben twee prikken gehad en hadden geen symptomen.