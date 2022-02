Tonga gaat in lockdown nadat het coronavirus werd ontdekt bij twee mannen die in de haven hadden gewerkt, zeggen functionarissen tegen persbureau AFP. Dit is een nieuwe klap voor de eilandengroep in de Stille Oceaan, die vorige maand werd getroffen door een verwoestende vulkaanuitbarsting.

De grenzen van Tonga gingen dicht toen de pandemie van het coronavirus de wereld overspoelde. Sindsdien registreerde het land met rond 100.000 inwoners slechts één geval van corona. Het ging om een man die in oktober vorig jaar terugkeerde uit Nieuw-Zeeland en sindsdien volledig is hersteld.

Tonga bleef daarna virusvrij, maar premier Siaosi Sovaleni maakte bekend dat deze week twee mannen in Nuku'alofa positief zijn getest. Sovaleni zei dinsdagavond dat het land woensdagochtend lokale tijd in lockdown gaat en dat de situatie elke 48 uur opnieuw wordt bekeken.

De uitbarsting van de vulkaan Hunga Tonga-Hunga Ha'apai, ongeveer 65 kilometer ten noorden van de hoofdstad Nuku'alofa, veroorzaakte in januari "een ongekende ramp", aldus de regering. De eruptie, een van de grootste in decennia, veroorzaakte enorme tsunamigolven en bedekte het eiland met giftige as. Er vielen drie doden.

De aanvoer van hulpgoederen met schepen uit Australië, Nieuw-Zeeland, de Verenigde Staten, Frankrijk en Groot-Brittannië ging volgens strikte "no-contact"-protocollen, in een poging het virus op afstand te houden.

Sovaleni maakte niet bekend op welk schip de besmette mannen het virus hebben opgelopen. Hij zei dat ze asymptomatisch waren en dubbel waren gevaccineerd, net als ongeveer 85 procent van de Tongaanse bevolking.

De Australische HMAS Adelaide meerde vorige week aan in Nuku'alofa om voorraden te lossen, ondanks een uitbraak van Covid-19 waardoor meer dan 20 bemanningsleden besmet raakten.