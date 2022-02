Advocaten proberen te voorkomen dat de kinderen van Donald Trump, Donald junior en Ivanka, moeten getuigen in het onderzoek naar de Trump Organization dat al bijna drie jaar loopt. Aanklager Letitia James gaat 'selectief' te werk, staat in documenten die de raadslieden dinsdag hebben ingediend bij de rechtbank in New York.

Trumps kinderen zijn in januari gedagvaard omdat de onderneming een verkeerde voorstelling van zaken zou geven rond de waarde van verschillende bedrijfsbezittingen. Dat is volgens de aanklager gebleken uit belangrijke nieuwe informatie waarover zij beschikt.

De advocaten van de familie Trump zeggen dat aanklager James, die Democraat is, de voormalige Republikeinse president willen treffen en zich probeert "te mengen in zijn politieke ambities".

In de andere rechtszaak tegen Trump, rond de Capitoolbestorming, diende het juridisch team maandag ook documenten in. Politieagenten die op 6 januari 2021 dienst hadden tijdens de bestorming van het overheidsgebouw "klampen zich vast aan een strohalm" door Trump in relatie tot de bestorming te brengen.

Het team legt de verantwoordelijkheid voor de gewelddadige uitbarsting bij de burgemeester van Washington en bij Nacy Pelosi, de voorzitter van het Huis der Afgevaardigden.

In hun brief voeren de advocaten aan dat uit openbare informatie blijkt dat Trump juist heeft geprobeerd Washington te verdedigen "door de Nationale Garde toestemming te geven het Capitool te beschermen."