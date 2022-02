De regering van de Britse premier Boris Johnson wordt al vanaf het begin geplaagd door schandalen, maar het jongste - rond regeringsfeestjes in lockdowntijd - vormt de grootste bedreiging voor zijn premierschap tot nu toe. Johnsons lot ligt in handen van zijn Conservatieve partijgenoten. Die lijken hem het voordeel van de twijfel te gunnen, maar dat betekent niet dat hij helemaal veilig is.

We horen in Nederland niet vaak meer iets over Theresa May, oud-premier en Lagerhuislid voor de Conservatieven, maar maandag was ze weer even duidelijk in beeld. Het was bijna een déjà vu: een Conservatieve premier maakte water en probeerde wanhopig het politieke tij te keren, wegzinkend in de peilingen en belaagd door critici van buiten én binnen eigen partij.

Dit keer rende May echter niet met armen vol planken en gereedschap van het ene naar het andere gat onder de waterlijn. Nu was ze zelf een van de belagers, het kanon gericht op haar opvolger, de man die een belangrijke rol speelde in de partijcoup die een einde maakte aan haar eigen premierschap.

"Wat het Gray-rapport laat zien, is dat nummer 10 Downing Street zich niet hield aan de regels die het had opgelegd aan burgers. Dus mijn eerbiedwaardige collega en mensen om hem heen hebben de regels niet gelezen, hetzij niet begrepen wat die betekenden, óf ze vonden dat die niet golden voor nummer 10", beet ze Johnson toe via de voorzitter. "Welke optie is het?"

Johnsons antwoord was veelzeggend nietszeggend (en zou die avond vele malen worden herhaald): hij ziet de conclusies van Gray wezenlijk anders en wil wachten op de uitkomsten van het politieonderzoek. Dat zal zeker nog enkele maanden duren. (De Londense politie heeft beloofd er niet langer dan een jaar over te zullen doen.)

De Britse oud-premier Theresa May (in het blauw) kijkt toe, terwijl haar opvolger en partijgenoot Boris Johnson zich verdedigt in het Lagerhuis. De Britse oud-premier Theresa May (in het blauw) kijkt toe, terwijl haar opvolger en partijgenoot Boris Johnson zich verdedigt in het Lagerhuis. Foto: AFP

Johnson maakte slechte beurt in Lagerhuis

De premier oogstte maandag niet veel lof voor zijn optreden in het Lagerhuis, na de publicatie van wat algemene conclusies uit het onderzoeksrapport van topambtenaar Sue Gray over de gehekelde feestjes. Hij bood opnieuw zijn verontschuldigingen aan, maar die klonken wat hol, na zijn eerdere bezweringen aan het parlement dat zijn regering zich aan alle coronaregels had gehouden. Gray constateert juist "ernstig falen" op dat front.

Zijn weigering om toe te zeggen dat het volledige rapport van Gray uiteindelijk zal worden vrijgegeven kwam de premier ook op brede kritiek te staan. Wat maandag werd gepubliceerd was een sterk uitgeklede samenvatting, zonder namen van verantwoordelijken of details over het bewijsmateriaal. Gray hield die informatie achter op verzoek van de politie, die momenteel twaalf van de zestien incidenten uit haar rapport onderzoekt.

Het was even vrij schieten voor de oppositie in het Lagerhuis. De ene na de andere parlementariër stond op om de hypocrisie van de regering te veroordelen en het aftreden van de premier te eisen. Maar ondertussen is de aandacht vooral gevestigd op Johnsons eigen Conservatieven.

Is het nog de moeite waard om Boris te steunen?

Labourleider Keir Starmer raakte een open zenuw door de partijgenoten van de premier een citaat van hun eigen icoon Margaret Thatcher voor de voeten te werpen. "Het is de eerste plicht van de regering om de wet in ere te houden. Als de regering probeert die plicht te ontwijken wanneer die niet uitkomt, dan zullen de geregeerden dat ook doen."

Johnson was een bijzonder effectief boegbeeld voor de Conservatieve Partij tijdens de verkiezingen van eind 2019. Die leverden de 'Tories' een zeer comfortabele parlementaire meerderheid op. Zelfs veel traditionele Labour-bolwerken in het noorden van het land kleurden Conservatief blauw.

Maar zijn regering is sindsdien onderwerp van schandaal na schandaal: van een desastreuze vroege aanpak van de coronacrisis tot beschuldigingen van corruptie en vriendjespolitiek. 'Partygate', het huidige schandaal, lijkt het hardst te landen bij de Britse kiezer: Labour maakt een sprong in de peilingen en in een recent onderzoek van peiler YouGov zei 63 procent van de ondervraagden dat Johnson moet vertrekken.

Het is een Britse traditie dat premiers vaak banger moeten zijn voor een mes in de rug uit eigen partij dan voor de oppositie. Conservatieve parlementariërs, overspoeld door de slechte peilingen en boze belletjes en mails van kiezers uit hun eigen districten, stellen zichzelf onvermijdelijk de vraag: is het nog de moeite waard om Boris te steunen of moet ik dan vrezen voor mijn eigen zetel?

Voor nu weet Johnson het vege lijf te redden

Als 54 van de 359 Conservatieve parlementariërs een brief schrijven aan het zogeheten 1922-comité van hun partij, volgt een vertrouwensstemming over het partijleiderschap. Die zou kunnen leiden tot het vertrek van Johnson. Het is geheim hoeveel brieven er al zijn binnengekomen, maar bronnen binnen de partij zeggen tegen Britse media dat de 54 nog niet binnen bereik lijkt te zijn.

Na zijn zwakke optreden in het Lagerhuis hield Johnson maandagavond een bijeenkomst met de Conservatieve leden, achter gesloten deuren. Dat ging hem een stuk beter af, zeggen aanwezigen. Hij beloofde orde op zaken te zullen stellen in 10 Downing Street. Ook maakte hij een draai met betrekking tot zijn eerdere houding in het Lagerhuis: hij beloofde op termijn het volledige Gray-rapport te zullen vrijgeven.

Voor nu lijkt de balans onder zijn partijgenoten nog in het voordeel van Johnson te liggen, geholpen door het feit dat ze het niet eens zijn over wie hem anders zou moeten opvolgen. De nu bekende conclusies uit het Gray-rapport zijn hard, maar nog niet specifiek.

De premier is echter verre van veilig: het politieonderzoek hangt hem nog boven het hoofd en het is afwachten hoe de Britse kiezer reageert op de gebeurtenissen van deze week. Conservatieven die nu nog trouw aan de pomp zijn gaan staan, zouden maar zo kunnen besluiten dat het beter is om de kapitein overboord te gooien.