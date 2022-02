Een Spaanse rechtbank heeft drie mannen veroordeeld tot gevangenisstraffen van elf jaar en boetes van 300 miljoen euro voor het smokkelen van 3.000 kilo cocaïne met een duikboot, meldt het Spaanse persbureau EFE dinsdag. De drie werden in 2019 opgepakt.

De rechter oordeelde dat de drie mannen de volksgezondheid in gevaar hebben gebracht. Daarom valt de boete zo hoog uit.

De Spanjaard Agustín Álvarez was de kapitein van de onderzeeër. De Ecuadorianen Luis Tomás Benítez Manzaba en Pedro Roberto Delgado Manzaba waren de bemanningsleden.

Het vaartuig zonk in november 2019 voor de kust van het Spaanse kustdorpje Aldán, in het noordwesten van het land. De mannen hadden er toen al een vaartocht over de Atlantische oceaan op zitten. De boot werd ontdekt toen deze vast kwam te zitten in vissersnetten.

Twee bemanningsleden werden opgepakt tijdens hun zwemtocht naar de kust. Het derde bemanningslid werd later na een zoektocht door de Spaanse politie aangehouden.

In Zuid-Amerika komt het gebruik van duikboten voor drugssmokkel regelmatig voor. De praktijk is zeldzamer in Europa.