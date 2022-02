De Duitse politie heeft een wapenarsenaal aangetroffen bij de verdachten van de dood van twee agenten. Op de locatie zijn onder meer pistolen, geweren, een kruisboog, geluidsdemper en munitie aangetroffen.

Het wapenarsenaal werd ontdekt bij een huiszoeking in Spiesen-Elversberg in de deelstaat Saarland, melden bronnen rond veiligheidsdiensten aan persbureau DPA.

De inval volgde op een fatale schietpartij in de buurt van Kusel. Daar werden in de nacht van zondag op maandag twee agenten van 24 en 29 jaar doodgeschoten terwijl ze een voertuig controleerden.

Ze konden vlak voor hun dood nog via de radio doorgeven dat ze onder vuur lagen. Een van de omgekomen politiemensen zou ook nog hebben geschoten.

Arrestanten zijn stropers

De politie arresteerde diezelfde dag nog twee verdachten van 32 en 38 jaar. Het betrof stropers die dood wild in de laadbak hadden. De man van 38 geldt als hoofdverdachte omdat zijn papieren waren achtergebleven op de plek van de schietpartij. De autoriteiten denken volgens ingewijden dat hij toegang had tot de wapens in Spiesen-Elversberg.

In het huis van de tweede verdachte zouden naar verluidt ook nog geweren zijn gevonden. Deze man ontkent te hebben geschoten, maar daar denkt het Openbaar Ministerie anders over.

Tweetal verdacht van moord

Deze 32-jarige man, die bij de politie bekend was vanwege een fraudeverdenking, heeft wel verklaard over de stroperij en de schietpartij. Een rechter heeft het tweetal vastgezet op verdenking van moord.

Over het motief voor de schietpartij bestaat nog onduidelijkheid, maar volgens justitie waren er geen politieke beweegredenen. Mogelijk wilden de twee voorkomen dat hun gestroopte wild zou worden ontdekt.