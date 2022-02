Twee bliksemrecords zijn twee jaar geleden gebroken boven Noord- en Zuid-Amerika. De langste bliksemflits ooit gemeten was volgens de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) zo'n 768 kilometer en strekte zich uit over drie staten in de VS.

Boven Zuid-Amerika werd de langstdurende flits waargenomen. Die was ongeveer zeventien seconden te zien.

De langste flits werd in april 2020 gezien boven de staten Texas, Louisiana en Mississippi. De flits was ongeveer 768 kilometer lang, bijna de afstand hemelsbreed tussen Amsterdam en het Oostenrijkse Salzburg. De vorige recordhouder was 60 kilometer korter en werd in oktober 2018 gemeten boven Brazilië.

De langstdurende bliksemschicht verscheen tijdens een storm die in juni 2020 over Uruguay en Argentinië trok. Deze was ongeveer 0,4 seconde langer dan de vorige recordhouder. Die flits werd in maart 2019 gemeten boven Argentinië.

Hoewel deze flitsen de grond niet hebben geraakt, benadrukt de WMO de gevaren van bliksem. "Wanneer je bliksem hoort, is het tijd om naar een veilige plek te gaan", aldus de meteorologische organisatie.