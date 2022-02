Meer dan 120 staatsgevangenissen in de Verenigde Staten zijn volledig van de buitenwereld afgesloten nadat maandag twee gedetineerden werden gedood en twee anderen gewond raakten bij een bendegevecht in een strafinrichting in Texas, meldt Associated Press (AP).

Het incident gebeurde maandag rond 11.30 uur plaatselijke tijd in een staatsgevangenis in Beaumont, Texas, waar 1.372 mannelijke gevangenen zijn ondergebracht. Bij de uit de hand gelopen woordenwisseling waren leden van een gewelddadige straatbende betrokken, verneemt AP uit goed ingevoerde bron.

De staatsgevangenis in Beaumont, waar 1.372 mannelijke gedetineerden verblijven, wordt beheerd door het zwaar bekritiseerde Bureau of Prisons. Het bureau, dat de staatsgevangenissen beheert, worstelt al jaren geworsteld met een groot personeelstekort, ernstig wangedrag van medewerkers, een reeks ontsnappingen, sterfgevallen en andere problemen.

Het besluit om de strafinrichtingen volledig af te sluiten van de buitenwereld is ingegeven door de vrees voor mogelijke vergeldingsacties en de angst dat het geweld overslaat naar andere gevangenissen.

Tijdens een landelijke afsluiting moeten gevangenen het grootste deel van de dag in hun cel blijven en is bezoek niet mogelijk. Vanwege een piek in coronagevallen in staatsgevangenissen was het al onmogelijk om gedetineerden te bezoeken.