De Duitse politie zegt twee verdachten te hebben gearresteerd in de zaak rond twee Duitse agenten die maandagochtend werden doodgeschoten tijdens een verkeerscontrole. Het gaat volgens Duitse media om de 38-jarige Andreas Johannes S. uit de deelstaat Saarland. Daarnaast is een 32-jarige persoon in Sulzbach in Saarland aangehouden, zei een politiewoordvoerder maandag. De politie zoekt nog naar mogelijke andere handlangers.

De agenten werden rond 4.20 uur beschoten in het district Kusel. Sindsdien waren hun collega's bezig met een klopjacht. De Duitse politie zocht met onder meer helikopters en politiehonden. In de zaak kregen de agenten ongeveer vijftig tips. Onduidelijk is of die tot de arrestatie hebben geleid.

Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Voor hun dood hadden de agenten via de radio gemeld dat ze werden beschoten. Daarvoor hadden ze volgens Duitse media nog doorgegeven dat ze een auto met dood wild in de achterbak gingen controleren.

De slachtoffers waren een 24-jarige vrouw en een 29-jarige man. De vrouw was nog in opleiding.

De regering van de deelstaat Rijnland-Palts zegt mee te leven met de nabestaanden en spreekt van een "afschuwelijke daad". Op meerdere plekken in de deelstaat hangen vlaggen halfstok als teken van rouw. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser doet het incident haar denken aan een executie.