De Britse premier Boris Johnson heeft wederom zijn verontschuldigingen aangeboden na het verschijnen van een kritische samenvatting van het 'partygate'-rapport van topambtenaar Sue Gray, over feestelijke bijeenkomsten van de regering in lockdowntijd. Ondanks een storm van kritiek in het Britse parlement, zowel vanuit de oppositie als uit Johnsons eigen Conservatieve Partij, is de premier niet van plan op te stappen.

"Ik snap het en ga het oplossen", reageerde Johnson op de samenvatting van Gray's rapport. De Britse premier liet weten de conclusies uit Gray's rapport te accepteren.

De Britse premier beloofde nieuwe gedragsregels binnen de regering. Wel wilde Johnson het politieonderzoek over de zaak afwachten voordat hij zijn eigen conclusies trekt.

In afwachting van dat onderzoek is alleen een samenvatting van Gray's bevindingen openbaar gemaakt. Die bevat geen details over de feesten in verband met het politieonderzoek.

Johnson stelt dat de Britse bevolking hem en zijn kabinet nog steeds kan vertrouwen. De Britse premier onderbouwde dat door erop te wijzen dat hij de Britten uit de EU had geloodst. De aanpak van het coronavirus zou beter verlopen dan in de EU, zo stelde hij.

Oppositieleider Keir Starmer van de Labourpartij uitte felle kritiek op Johnson. Johnson zou de inwoners van het Verenigd Koninkrijk die de coronamaatregelen wel naleefden hebben geschoffeerd. "De mensen die zich aan de regels hielden hebben offers gemaakt om de levens van onbekenden te redden", aldus de Labourleider.

Oppositie en sommige partijgenoten uiten felle kritiek

Starmer vond het schokkend dat de Britse premier onderwerp is van een strafrechtelijk onderzoek. Ook de kritiek van andere oppositiepartijen en sommige partijgenoten van Johnson was niet mals.

Ian Blackford, fractievoorzitter van de Schotse Nationale Partij (SNP), stelde dat Johnson het parlement heeft misleid door eerder vol te houden dat de bijeenkomsten volgens de geldende coronamaatregelen waren verlopen. Pas na een waarschuwing van de parlementsvoorzitter maakte de SNP-leider daarvan dat dat ook onbewust zou kunnen zijn gebeurd. Blackstone riep Johnson op te vertrekken.

Steeds luidere roep om Johnson's vertrek

De roep om Johnsons vertrek werd in de afgelopen weken steeds luider. Nadat hij vorige week zijn excuses voor de illegale borrels had aangeboden, kon hij aanvankelijk wel op de steun van het leiderschap van zijn eigen Conservativeve Partij rekenen, hoewel ook een groeiend aantal Conservatieve parlementariërs vindt dat Johnson moet opstappen.

In de media en bij het grote publiek lag Johnson al enige tijd onder vuur vanwege de coronafeestjes. De Londense politie opende deze week een onderzoek.

Johnson riep bevolking op de regels na te leven

Tegen de coronaregels in vonden er in de afgelopen twee jaar meerdere feestjes en borrels plaats op en rond 10 Downing Street, de voormalige ambtswoning van Johnson. Johnson werd aangesproken op in totaal tien feesten.

Zo had Johnson de bevolking op 10 juni 2021 op een persconferentie gevraagd zich "terughoudend op te stellen en de regels die bedoeld zijn om iedereen te beschermen na te leven". Slechts negen dagen later kreeg hij taart en werd hij toegezongen tijdens een verjaardagsfeest op 10 Downing Street, aldus nieuwszender ITV. De Britse regering zegt dat het geen echt feest was en dat Johnson maar kort aanwezig was.

Mogelijk zijn in de ambtswoning ook feestjes gehouden waar hij zelf niet bij aanwezig was. Gray was door de Britse regering ingeschakeld om de beschuldigingen te onderzoeken. Maandag presenteerde zij haar rapport aan het kantoor van Johnson.