Het langverwachte 'partygate'-rapport is maandag overhandigd aan het kantoor van de Britse premier Boris Johnson. In het rapport moet meer duidelijk worden over de vermeende feestjes die door de regering werden georganiseerd in coronatijd.

Topambtenaar Sue Gray kreeg van de premier zelf de opdracht om onderzoek te doen naar vermeende overtredingen tijdens lockdowns. Het is niet duidelijk wanneer het interne onderzoek openbaar wordt gemaakt. Mogelijk legt Johnson maandagmiddag een verklaring af in het parlement.

'Partygate' wordt sinds afgelopen dinsdag ook onderzocht door de politie van Londen. Die heeft verzocht details uit het rapport van Gray achter te houden zodat het politieonderzoek onbevooroordeeld kan plaatsvinden.

De Britse premier ligt vanwege 'partygate' zwaar onder vuur, ook binnen zijn eigen Conservative Party. Het is de vraag of hij na de publicatie van Grays bevindingen nog als regeringsleider kan aanblijven.

Het wordt Johnson zeer kwalijk genomen dat hij en zijn medewerkers zich meermaals niet aan strenge coronaregels zouden hebben gehouden, terwijl die wel voor de rest van het land golden. Hij heeft naar eigen zeggen geen wet overtreden en is zelf niet van plan af te treden.

De mogelijke misstanden kwamen in de afgelopen maanden via Britse media aan het licht. Die meldden onder meer dat er borrels en feestjes waren gehouden. Johnson was voor zover bekend aanwezig bij enkele sociale bijeenkomsten op 10 Downing Street. Dat is niet alleen de plek waar de premier woont en werkt, maar ook waar vele andere overheidsmedewerkers hun kantoor hebben.