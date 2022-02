Vandaag is het een jaar geleden dat het leger in Myanmar met een staatsgreep de macht overnam. Als reactie daarop braken massale protesten uit, waarbij honderden mensen om het leven kwamen. Hoe is het een jaar na de staatsgreep met het land gesteld?

Gebeurtenissen in Myanmar op een rij Op 1 februari zet het leger in Myanmar de burgerregering onder leiding van Aung San Suu Kyi af. Reden daarvoor is de claim van het leger dat er massaal gefraudeerd zou zijn bij de verkiezingen een paar maanden eerder. Aung San Suu Kyi boekte tijdens die verkiezingen een monsterzege.

Hooggeplaatste leden van de regeringspartij worden gearresteerd. Ook Aung San Suu Kyi komt vast te zitten. Tegen haar lopen verschillende zaken die samen tot een celstraf van honderd jaar kunnen leiden.

Als reactie op de staatsgreep breken massale protesten uit. Honderdduizenden Myanmarezen gaan de straat op en eisen de vrijlating van Aung San Suu Kyi en andere politici, en herstel van de burgerregering.

De protesten worden hard neergeslagen door de nieuwe militaire regering. Juntaleider Min Aung Hlaing laat het leger op de demonstranten schieten, waardoor in de eerste dagen na de staatsgreep honderden Myanmarezen het leven laten. Ook worden duizenden mensen gearresteerd.

Het leven in Myanmar lijkt weer verdacht veel op dat tijdens de militaire dictatuur tussen 1962 en 2011. Dat regime werd gekenmerkt door corruptie, geweld en politieke repressie. Na 2011 trad de eerste democratisch gekozen burgerregering in bijna een halve eeuw tijd aan.

Met de staatsgreep kwam een einde aan tien jaar democratie. En daarmee leek het ook gedaan met de politieke stabiliteit en dalende armoedecijfers.

Het leger, bekend als de Tatmadaw, kreeg het voor het zeggen, onder leiding van generaal Min Aung Hlaing. Regeringsleider Aung San Suu Kyi en enkele prominente leden van haar partij, de Nationale Liga voor Democratie, werden gearresteerd.

Aung San Suu Kyi zit momenteel in huisarrest en heeft meerdere rechtszaken tegen zich lopen. Ze is al veroordeeld tot ten minste zes jaar cel, maar dat kan nog flink oplopen als ze in andere zaken ook schuldig bevonden wordt. De kans dat de 76-jarige Nobelprijswinnares nog terugkeert in de Myanmarese politiek is klein.

Milities vechten tegen het leger

Min Aung Hlaing en zijn junta stuiten echter op forse oppositie van het volk. In de dagen na de staatsgreep gingen Myanmarezen massaal de straat op. Hoewel de protesten keihard werden neergeslagen, is het verzet tegen de machthebbers niet uitgedoofd.

Demonstranten verenigden zich in lokale milities die de confrontatie aangaan met het leger. Doordat die milities de steun van een groot deel van het volk genieten, blijven ze standhouden. Het leger geeft echter ook geen centimeter toe, en zo glijdt Myanmar af richting een burgeroorlog.

De verzetsstrijders zijn verenigd in de People's Defense Forces (PDF), een organisatie van milities die vechten tegen de junta. De PDF is mede opgericht door de huidige regering in ballingschap, de National Unity Government of Myanmar (NUG). Die werd gevormd door wetgevers en parlementariërs die tijdens de staatsgreep werden afgezet. Zowel de PDF als de NUG zijn door de Tatmadaw bestempeld als terroristische organisaties.

Milities van de PDF trekken zich terug in de jungles om te trainen en het verzet met geweld voort te zetten. De rebellen zoeken samenwerking met langer bestaande verzetsorganisaties die opkomen voor etnische minderheden. Die minderheden zijn essentieel in de strijd tegen de junta. Doordat zij zich bij de demonstranten voegen, staat zo'n beetje de gehele bevolking tegenover het regime van de Tatmadaw.

Tegelijkertijd wordt er sinds het begin van de protesten in allerlei sectoren gestaakt, bijvoorbeeld in de grootste stad Rangoon. Deze 'stille stakers' sloten zich aan bij de 'Civil Disobedience Movement', een beweging van burgerlijke ongehoorzaamheid. In vitale sectoren zoals de zorg en het onderwijs gingen duizenden mensen niet naar hun werk, maar naar de protesten.

Reactie junta

Sinds de staatsgreep is de junta meedogenloos in de aanpak van demonstranten, rebellen en stakers. De Tatmadaw pleegt gruwelijke aanslagen op dorpen waar leden van de PDF wonen. In internationale media wemelt het van de verhalen van Myanmarezen van wie de keel is doorgesneden of van hele dorpen die in brand zijn gestoken.

De junta voert daarnaast luchtaanvallen en bombardementen uit op gebieden waar PDF-leden zouden wonen. "Ik heb nog nooit zoveel bruutheid gezien in mijn leven", vertelde een veteraan die het vorige militaire regime ook nog had meegemaakt onlangs aan The Guardian.

Tot dusver schatten mensenrechtenorganisaties het dodental sinds de protesten in februari 2021 uitbraken op ongeveer 1.500. In de meest conservatieve schattingen wordt rekening gehouden met achtduizend arrestaties.

Daarnaast probeert de Tatmadaw het verzet te smoren door middel van de zogeheten 'vier-sneden-strategie'. Het regime wil de milities verzwakken door hen de toegang tot voedsel, fondsen, informatie en rekrutering te ontzeggen.

Bijna helft van de bevolking onder armoedegrens

De onrust heeft verregaande gevolgen voor de inwoners van Myanmar. Stakingen en politieke instabiliteit zorgen ervoor dat handel met het buitenland via de havens voor een groot deel stil is komen te liggen.

Daarnaast raken de maatregelen om het coronavirus onder controle te houden vooral kleine familiebedrijven, die hele huishoudens van eten moeten voorzien. De Verenigde Naties verwachtten vorig jaar al dat bijna de helft van de ruim 55 miljoen Myanmarezen begin 2022 onder de armoedegrens zullen belanden.

Bovendien is er de vrees voor een gigantische vluchtelingenstroom. Nu al zijn duizenden Myanmarezen op weg naar buurlanden zoals India en Thailand om aan het geweld in eigen land te ontkomen. Hulporganisaties vrezen dat die landen ze weer zullen terugsturen, volgens The New York Times.

Verkiezingen uitgesteld

Als het aan generaal Min Aung Hlaing (die zich inmiddels tot premier heeft benoemd) en zijn junta ligt, blijven de huidige machthebbers nog wat langer zitten. De junta beloofde na de staatsgreep nieuwe verkiezingen binnen een jaar tijd, maar inmiddels zijn die uitgesteld tot augustus 2023. De VN spraken al van een maatregel "in de verkeerde richting".

En de rebellen? Die blijven verrassend volhardend. Vooral jonge activisten willen niet terug naar het dictatoriale regime van voor 2011. Nu ze geproefd hebben aan democratisering en vrijheid, lijken ze dat niet te willen opgeven. De vraag is alleen hoelang ze kunnen standhouden.