Bij een verkeerscontrole in de buurt van Kaiserslautern in het zuidwesten van Duitsland zijn in de nacht van zondag op maandag twee politieagenten doodgeschoten. De politie heeft een klopjacht ingezet op de dader of daders. Het motief voor de schietpartij is nog onduidelijk.

Volgens de politie van Kaiserslautern waren de neergeschoten agenten nog in staat om over de radio een bericht naar hun collega's te sturen. Maar toen de versterking aankwam, waren de slachtoffers al overleden. De doodgeschoten agenten waren volgens Duitse media 24 en 29 jaar oud.

Het schietincident vond rond 4.20 uur plaats tijdens een routinematige verkeerscontrole op een autoweg tussen Mayweilerhof en Ulmet.

Er is geen signalement van de dader of daders of van het voertuig. Ook de vluchtrichting is niet bekend. De politie vraagt ​​mensen geen lifters op te pikken. De politie vraagt mensen die in de omgeving iets verdachts gezien hebben om zich te melden.