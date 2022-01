NUcheckt controleert berichten op hun betrouwbaarheid. Dit keer kijken we naar de bewering dat er ruim 50.000 vrachtwagens meedoen in het Canadese truckersprotest tegen een vaccinatieplicht en de coronamaatregelen in het algemeen.

De inbox van de redactie van NU.nl wordt de laatste dagen overspoeld met vragen over het zogeheten Vrijheidskonvooi in Canada. "Waarom besteden jullie niet meer aandacht aan Canada, waar 50.000 tot 250.000 vrachtwagens in een protestmars rijden?", is zeer waarschijnlijk de meestgestelde vraag van deze maand.

Waar komt de bewering vandaan?

Een woordvoerder van de organisatoren van het protest, Benjamin Dichter, zei vorige week tegen de krant Toronto Sun dat het konvooi 70 kilometer lang was. In een persbericht dat uit naam van de organisatie werd verspreid stond de bewering dat 50.000 vrachtwagens op weg waren naar de Canadese hoofdstad Ottawa.

De claim komt ook terug in veel berichten op sociale media, die massaal worden gedeeld. Facebook heeft het gros van de berichten echter al verwijderd omdat zij waren aangemerkt als "misleidende berichtgeving".

Factcheckers van PolitiFact hebben enkele berichten opgeslagen voordat deze werden verwijderd. Foto: Politifact

Waarom zijn de berichten als misleidend aangemerkt?

Omdat er geen enkele aanwijzing is voor de enorme aantallen. Vooropgesteld staat: niemand weet op dit moment hoeveel truckers precies zijn afgereisd naar Ottawa.

Er zijn echter wel veel signalen dat het absoluut niet om (vele) duizenden truckers gaat. Zo houdt de Canadese politie het op tientallen tot honderden truckers, zo kregen ook factcheckers van PolitiFact bevestigd. Canadese media spreken steevast van honderden vrachtwagens en ook inwoners van Ottawa en omstreken ontkrachten de claim.

Daarnaast zouden 50.000 tot 250.000 vrachtwagens al voor een ongekende verkeerschaos moeten hebben gezorgd. Daar is geen sprake van, concluderen ook factcheckers van Snopes. Het zou tevens een record opgeleverd hebben in het Guinness Book of Records. Het huidige record voor langste vrachtwagenkonvooi staat op 416 voertuigen en werd zestien jaar geleden gevestigd in Nederland.

Dat alles wijst erop dat er sprake is van nepnieuws. Dat er rond het protest nepnieuws wordt verspreid, staat sowieso vast: persbureau Reuters wist te melden dat een veelgebruikte foto met talloze truckers helemaal niet van het Vrijheidskonvooi is, maar van een protestactie in 2019.

Er zijn wél duizenden aanwezigen

Dat er geen duizenden vrachtwagens zijn, betekent niet automatisch dat er een kleine opkomst is. Canadese media maken wél melding van duizenden betogers. Dat wordt ondersteund door aanwezig beeldmateriaal van de protestactie. Er rijden ook veel personenauto's en terreinwagens mee met het konvooi.

Canadese autoriteiten nemen het truckersprotest ook serieus. Zo zou premier Justin Trudeau uit voorzorg zijn woning hebben verlaten en waarschuwt de politie al dagen voor een "ongekend verkeersinfarct". Inwoners van Ottawa zouden er goed aan doen hun plannen voor het weekend aan te passen of te annuleren, aldus het korps.