Op 30 januari 1972 werden veertien ongewapende mannen en jongens door Britse troepen doodgeschoten in de Noord-Ierse stad Londonderry. Vijftig jaar later zoeken nabestaanden van de slachtoffers nog altijd naar gerechtigheid.

De militairen openden op 30 januari 1972 het vuur tijdens een vreedzame, maar verboden demonstratie. De gebeurtenissen op Bloody Sunday zijn enkele van de beruchtste van de periode van onrust en geweld die Noord-Ierland in de tweede helft van de twintigste eeuw teisterde.

Dertien mensen overleden die dag, een veertiende bezweek later aan zijn verwondingen. Nog eens dertien anderen raakten gewond bij de gewelddadigheden.

Ook in de periode na Bloody Sunday bleef het onrustig. Pas in 1998 kwam het Noord-Ierse conflict ten einde met het tekenen van het Goedevrijdagakkoord door de Britse regering, de protestanten en de katholieken. Het conflict had tot dat moment zo'n drieduizend levens geëist.

De gewelddadigheden op Bloody Sunday kostten in totaal veertien onschuldige mensen het leven. De gewelddadigheden op Bloody Sunday kostten in totaal veertien onschuldige mensen het leven. Foto: AFP

Betrokken militairen niet berecht

Nieuw onderzoek in 2010 wees uit dat alle slachtoffers onschuldig waren en op dat moment geen bedreiging vormden voor het leger. Toenmalig Brits premier David Cameron bood daarom namens de regering excuses aan voor de "onrechtvaardige en onverdedigbare dood" van de betogers.

Desondanks hoefde geen enkele betrokken militair voor het Britse gerecht te verschijnen. Enkele maanden geleden kondigden de openbare aanklagers aan dat de enige soldaat die wordt verdacht van moord niet zal worden berecht. Tegen de andere soldaten was de zaak eerder al stilgelegd vanwege een gebrek aan bewijs.

Dat leidde tot frustratie onder een aantal nabestaanden. "Onze generatie is langzaam aan het uitsterven en we willen het (een berechting, red.) graag nog meemaken terwijl we nog leven", zegt Jean Hegarty tegen persbureau Reuters. Haar destijds zeventienjarige broer kwam om het leven tijdens Bloody Sunday.

Het plein waar Britse militairen op 30 januari 1972 het vuur openden. Het plein waar Britse militairen op 30 januari 1972 het vuur openden. Foto: ANP

Britse regering wil streep zetten onder conflict

Bijna een kwart eeuw na het vredesverdrag zijn veel Noord-Ieren nog altijd bitter over Bloody Sunday. Zo worden in de aanloop naar de herdenking van vandaag vlaggen van het Britse Parachute Regiment opgehangen. De leden daarvan worden verantwoordelijk gehouden voor de beschietingen in 1972. Het regiment zelf heeft deze actie veroordeeld.

Anderen klagen dat er "ontelbaar veel woorden" worden geschreven over de slachtoffers van Bloody Sunday, maar dat de twee soldaten die daags daarvoor werden doodgeschoten door Ierse militanten nooit worden genoemd.

De Britse regering kondigde vorig jaar aan een streep te willen zetten onder het conflict en een einde te willen maken aan de vervolgingen van soldaten en militanten. Die beslissing leidde tot woede onder de nabestaanden. Een van hen, Gleann Doherty, zegt tegen Reuters "het vrij moeilijk" te vinden "om enige vorm van verzoening te krijgen als de Britse regering de deur tot elke mogelijkheid daartoe probeert te sluiten".