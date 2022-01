Het coronaprotest van de Canadese truckers is zaterdagochtend (lokale tijd) begonnen in de hoofdstad Ottawa. Vanuit het hele land zijn truckers al sinds zondag onderweg naar de hoofdstad om te protesteren tegen het coronabeleid van de Canadese regering.

Premier Justin Trudeau en zijn gezin zouden hun woning in het centrum van Ottawa zaterdag om veiligheidsredenen hebben verlaten, meldt CBC. Een woordvoerder van de regering wil dat bij Canadese media niet bevestigen. Trudeau zit al in quarantaine vanwege een positieve test van één van zijn kinderen.

Het is niet duidelijk hoeveel truckers er exact aanwezig zijn bij het zogenoemde 'Vrijheidskonvooi' en hoeveel er nog onderweg zijn. Autoriteiten hebben moeite met het maken van schattingen omdat demonstranten vanuit verschillende hoeken van het land onderweg zijn. Verwacht wordt dat er uiteindelijk zo'n 2.700 vrachtwagenchauffeurs zullen aankomen in de hoofdstad.

Hoewel het truckersprotest aanvankelijk begon vanwege de voorgenomen vaccinatieplicht en -controle voor vrachtrijders, sloten ook veel mensen zich onderweg aan die het niet eens zijn met het coronabeleid van de regering.

44 Canadezen protesteren in centrum van Ottawa tegen coronabeleid

Politie vreest voor geweld

De politie vreest dat er onder de demonstranten ook leden van extreemrechtse groepen zitten die uit zijn op geweld. Minister van Veiligheid Marco Mendicino zei tegenover Canadese media dat sommige demonstranten "overduidelijk extremisme" verspreidden, inclusief oproepen om de regering omver te werpen.

De organisatie heeft de deelnemers nadrukkelijk opgeroepen om geen geweld te gebruiken of extreemrechtse uitingen te verspreiden. Politiekorpsen in Ottawa hebben inwoners gevraagd om dit weekend niet te reizen. Op de wegen in en rondom Ottawa worden grote verkeershinderingen verwacht.

Vooralsnog lijkt de demonstratie zaterdag rustig te verlopen. Op een livestream van CTV News is te zien hoe de betogers met Canadese vlaggen zwaaien en met hun vrachtwagens toeteren.

Betogers van plan om lang in hoofdstad te blijven

Sommige betogers zeggen het plein voor het parlementsgebouw in de hoofdstad "enkele weken" te willen bezetten totdat de regering vertrekt of aan hun eisen tegemoetkomt. Met hun protest willen ze bovendien de toelevering van voedsel en andere goederen frustreren. Het is op dit moment ijzig koud in Ottawa met temperaturen tot -17 graden.

Van alle vrachtwagenchauffeurs die regelmatig de grens tussen Canada en de Verenigde Staten oversteken is overigens 90 procent gevaccineerd. Voor de Canadese bevolking ligt dat percentage op 77. De werkgeversorganisatie van de truckers, waarbij circa 4.500 transportbedrijven zijn aangesloten staat niet achter het protest.

Trudeau haalde afgelopen week de woede van de deelnemende truckers op zijn hals door de betogers af te doen als "een marginale minderheid die onaanvaardbare meningen verspreidt".