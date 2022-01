35 Afghanen zijn zelfstandig de grens met Pakistan overgestoken en daarna opgevangen door personeel van de Nederlandse ambassade, meldt de NOS zaterdag. De groep is naar hoofdstad Islamabad gebracht en wordt vanuit daar zo snel mogelijk naar Nederland gehaald.

Tot nu toe zijn Afghanen die naar Nederland komen, regelmatig meegevlogen op Duitse vluchten.

Het gaat vooral om tolken die voor Nederland hebben gewerkt, en hun gezinnen. Zes anderen behoren tot groepen waarvoor het kabinet in oktober beloofde extra zijn best te doen.

Een deel van de vluchtelingen heeft geen reisdocumenten. Pakistan staat normaal niet toe dat mensen 'papierloos' het land in komen, maar maakte een eenmalige uitzondering.

Er zouden nog circa 1.500 Afghanen voor evacuatie naar Nederland in aanmerking komen. De NOS meldde eerder deze week dat het voor de meeste personen op de evacuatielijst zo goed als onmogelijk is om Nederland te bereiken.

Veel mensen hebben nooit een paspoort gehad en het is lastig om een reisdocument aan te vragen bij de Taliban. Wie wel een paspoort heeft, kan vaak de visumkosten niet betalen die Pakistan in rekening brengt.

Kabinet beloofde te zoeken naar alternatieve routes

Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken zei donderdag in een Kamerbrief dat er verder wordt gezocht naar alternatieve routes om Afghanen die in aanmerking komen voor evacuatie naar Nederland te krijgen.

Hij wees er in de brief op dat er geleidelijk weer commerciële vluchten op gang komen van Afghanistan naar Dubai, Teheran en Islamabad op gang komen. Op korte termijn praat de Tweede Kamer over de stand van zaken van de evacuaties.