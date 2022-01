De tachtigjarige Sergio Mattarella is akkoord gegaan met nog een termijn als president van Italië. Hij heeft ingestemd met het verzoek van premier Mario Draghi om nog niet op te stappen, nadat volksvertegenwoordigers er in zeven stemrondes niet in waren geslaagd een nieuwe president aan te wijzen. De komende achtste stemronde moet de tweede termijn van Mattarella bekrachtigen.

"President Sergio Mattarella's bereidheid een tweede termijn te aanvaarden, toont zijn grote verantwoordelijkheid en verbondenheid met het land en zijn instituties", zei de minister van Regionale Zaken Mariastella Gelmini.

Formeel was Mattarella niet verkiesbaar, desondanks kreeg de zittende Italiaanse president honderden stemmen. Zo kreeg hij zaterdag in de zevende stemronde 400 stemmen, maar zijn er 505 stemmen nodig om president te worden. In de achtste stemronde die zaterdagmiddag plaatsvindt, hopen de Italiaanse parlementsleden dat wel voor elkaar te krijgen.

Ruim duizend politici (landelijke en regionale afgevaardigden) zijn ruim een week bezig geweest met het kiezen van een staatshoofd. Hoewel de functie overwegend ceremonieel is, heeft de president wel invloed bij onder meer bepaalde benoemingen en de regeringsvorming.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij belangrijk nieuws over Italië

Onvoldoende draagvlak voor presidentskandidaten

Als opvolger van Mattarella kwamen onder anderen premier Mario Draghi en senaatsvoorzitter Maria Elisabetta Casellati naar voren. Draghi kreeg echter onvoldoende steun, mogelijk uit vrees dat zijn vertrek de stabiliteit van de regering ondermijnt. Ook voor de kandidatuur van Casellati bleek onvoldoende draagvlak.

De termijn van Mattarella zou in februari na zeven jaar aflopen. Hij sloot een tweede termijn van zeven jaar eerder uit. Volgens de Italiaanse krant Corriere della Sera zou Mattarella een herbenoeming alleen op zijn voorwaarden willen accepteren.

Verbetering: In een eerder bericht schreven wij dat Mattarella definitief aanblijft als president. Hoewel dat erg waarschijnlijk is, moet de beslissende stemronde nog plaatsvinden. Het bericht is daarom aangepast.