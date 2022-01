De Thaise regering heeft zaterdag een strand in het oosten van het land uitgeroepen tot rampgebied. Het Mae Ram Phueng-strand is flink vervuild geraakt na een olielek in een pijpleiding op zo'n 20 kilometer van de kust.

Het lek ontstond dinsdag in een pijpleiding nabij het eiland Ko Samet. Hoewel het lek een dag later onder controle was, zou er veel olie in het zeewater terechtgekomen zijn.

De precieze hoeveelheid is echter onbekend: waar autoriteiten eerder spraken over zo'n 160.000 liter, werd zaterdag gesproken over 50.000 liter. Een deel van de gelekte olie spoelde vrijdag aan op het 12 kilometer lange Mae Ram Phueng-strand in het zuidoosten van het land.

De directeur-generaal van de afdeling verontreinigingsbeheer zegt dat de zee in het getroffen gebied op "stroperige chocolade" lijkt, citeert de Bangkok Post.

De eigenaar van de pijpleiding, het bedrijf Star Petroleum Refining Public Company (SPRC), ruimt de olie samen met de marine op. Volgens de betrokken medewerkers heeft een groot deel van de olie de kust nog niet bereikt. Om de olie tegen te houden, zijn er onder meer barrières in het water geplaatst.