De Amerikaanse president Joe Biden is van plan "binnenkort" Amerikaanse soldaten naar Oost-Europese landen en NAVO-bondgenoten te sturen. "Niet veel", zei Biden tegen journalisten nadat hij in de stad Philadelphia een toespraak had gegeven over zijn infrastructuurplannen.

Waar ruziën de VS en Rusland over? De spanning tussen Rusland en het Westen is opgelopen door de Russische troepenopbouw bij de grens met Oekraïne. Er zijn de afgelopen tijd veel meer militairen met apparatuur naar het grensgebied gestuurd.

De NAVO vreest dat Rusland overweegt Oekraïne binnen te vallen. In 2014 annexeerde Rusland al de Krim, een schiereiland in het zuiden van Oekraïne.

De Russen zeggen zich bedreigd te voelen als het NAVO-grondgebied tot aan de Russische grens komt. Dat zou gebeuren indien Oekraïne toetreedt tot de NAVO, maar daar zijn geen concrete plannen voor.

Het Amerikaanse ministerie van Defensie stelde eerder al 8.500 Amerikaanse militairen in staat van paraatheid voor uitzending naar Oost-Europa. De troepen kunnen op korte termijn in actie komen als de NAVO snel wil reageren op een Russische inval in Oekraïne.

De NAVO kondigde afgelopen maandag aan versterkingen naar Oost-Europese lidstaten te sturen en troepen in gereedheid te brengen. De extra gevechtsvliegtuigen en oorlogsbodems moeten Rusland afschrikken, zei NAVO-chef Jens Stoltenberg.

Rusland heeft veel militairen samengetrokken langs de Oekraïense grens en bereidt zich volgens de Verenigde Staten voor op een aanval. Oekraïne is geen NAVO-lid, maar het militaire bondgenootschap zegt een aanval op het land niet te accepteren. In dat geval zullen westerse landen zware sancties tegen Rusland afkondigen.

Oekraïense president wil dat westerse leiders 'geen paniek zaaien'

Ook naburige NAVO-landen als Polen en de Baltische landen voelen zich door Rusland bedreigd. Meerdere landen hebben familieleden van hun ambassadepersoneel in Oekraïne preventief geëvacueerd.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski drong er vrijdag bij westerse leiders op aan geen paniek te zaaien over de Russische troepen bij de Oekraïense grens. "We kunnen geen paniek gebruiken", ook met het oog op de zwakke economie van Oekraïne. Het is volgens Zelenski "belangrijk niet alle informatie van inlichtingendiensten te halen".