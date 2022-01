De Australische overheid trekt 50 miljoen Australische dollar (31 miljoen euro) uit om koala's te beschermen. De iconische diersoort wordt bedreigd door bosbranden, ziektes en verkeer. Momenteel leven er naar schatting nog zo'n 100.000 tot 330.000 koala's in het wild.

Australië heeft sinds 2019 zo'n 74 miljoen Australische dollar gestoken in het beschermen van de koala. Het bedrag dat nu is toegezegd, komt daar bovenop. Het geld wordt ingezet om de leefomgeving van de koala te beschermen. Dat zijn de eucalyptusbossen in het oosten van Australië.

Volgens een rapport van het World Wildlife Fund (WWF) zijn 60.000 koala's omgekomen bij bosbranden in 2019 en 2020. Daarnaast toonde een parlementair onderzoek in juni 2020 aan dat de Australische autoriteiten moeten ingrijpen om de koala's in de deelstaat New South Wales niet te laten uitsterven.

Naast bosbranden zijn er meer gevaren voor de diersoort. Zo lijden de dieren aan chlamydia, dezelfde seksueel overdraagbare aandoening die ook mensen kan treffen. Naar schatting lijdt in sommige gebieden de helft van de koala's aan de geslachtsziekte.