Het is verstandig dat Nederland niet meedoet met de Amerikaanse diplomatieke boycot van de Winterspelen en optrekt met andere Europese landen, vindt Frans-Paul van der Putten van het China-centrum van instituut Clingendael. "Als Nederland China gaat boycotten zal China daar weinig van merken", zegt Van der Putten. Dit is het eerste deel van "De andere kant van de medaille", een reeks artikelen waarin NU.nl bericht over de mensenrechtenschendingen in China.

Het Witte Huis boycot de Olympische Spelen, Amerikaanse sporters gaan wel, regeringsvertegenwoordigers blijven thuis. Ze zeggen dat ze dat doen vanwege de mensenrechten, of speelt er meer?

"Amerika beschouwt China als de grootste uitdager op het wereldtoneel. Hoe kan de VS voorkomen dat China machtiger wordt dan zijzelf? Kritiek op de mensenrechten zijn volgens mij ondergeschikt aan het grotere strategische belang van Washington. Maar ze hebben wel een punt want er is veel mis in Xinjiang en Tibet, waar grote groepen mensen worden onderdrukt."

In 2008 waren de Zomerspelen in China, toen werd heel erg geprotesteerd tegen de onderdrukking van de Tibetanen. Heeft dat toen iets geholpen?

"Nee, integendeel. Er is eerder sprake van een verslechtering van de situatie in Tibet dan een verbetering."

Oeigoeren demonstreren tegen onderdrukking van hun volk door China Oeigoeren demonstreren tegen onderdrukking van hun volk door China Foto: Getty Images

In december zei de toenmalige demissionaire minister van Buitenlandse Zaken Ben Knapen in de Tweede Kamer dat Nederland in zijn eentje weinig kan uitrichten. Hij pleitte voor realisme.

"Dat lijkt me verstandig. Als Nederland China gaat boycotten, zal China daar weinig van merken. Nederland probeert met Europese partners samen op te trekken en dat is precies wat je moet doen."

Maar er is nu helemaal geen Europees standpunt over China en de Olympische Spelen gekomen. Een gemiste kans?

"Het is pas op de agenda gekomen toen de Amerikanen in december lieten weten dat ze een politieke boycot zouden gaan doen. Goed dat de Europese leiders probeerden tot een standpunt te komen, maar de discussie begon wel rijkelijk laat. En toen de Franse president zei dat hij er niets in zag, was het heel moeilijk om tot een gezamenlijk standpunt te komen."

Macron zei: "het helpt toch niets". Bent u dat met hem eens?

"Het is geen onlogisch standpunt. Wat betekent zo'n diplomatieke boycot nou eigenlijk? Die komt erop neer dat er geen regeringsvertegenwoordigers op de tribunes zitten tijdens de opening. Daar zouden toch al niet veel mensen naar toe gaan vanwege de coronabeperkingen. Als Amerika en een paar andere landen ontbreken, heeft dat geen grote impact op China. Mensen buiten China worden eraan herinnerd dat er veel mis is met de mensenrechten in China, maar dat zal niet tot een verbetering leiden."

Den Haag stuurt geen ministers en ook de koning blijft thuis, maar het is uitdrukkelijk geen boycot. Door coronamaatregelen zijn er geen andere Nederlanders en kan niet met Chinese functionarissen worden gesproken over het mensenrechtenbeleid. Wat vindt u van deze redenen?

"Ook Nieuw-Zeeland koos al een paar maanden geleden voor dezelfde oplossing. Er is nu een groep landen die boycot, en een groep die niet gaat maar niet spreekt over een boycot. We blijven kritisch over de mensenrechten, en brengen dat ook weer aan de orde bij een volgend bezoek. Maar we houden ook de deur open voor een verdere dialoog met China."

De verhoudingen tussen Nederland en China staan onder druk. Vorig jaar nam de Tweede Kamer een motie aan van het D66-Kamerlid Sjoerdsma waarin wordt vastgesteld dat China genocide pleegt op de Oeigoeren. Heeft dit enig effect?

"Gezien de dramatische situatie in Xinjiang snap ik dat de Tweede Kamer een signaal wil afgeven. In Frankrijk is deze maand een vergelijkbare motie aangenomen. De Kamer maakt duidelijk dat het een belangrijke, ernstige kwestie is, maar zo'n motie maakt het voor de regering wel lastig. Er zijn ook sterke economische banden en er zijn veiligheidskwesties waar je rekening moet houden. Hoe moet je die mensenrechtenschendingen en die andere doelen tegen elkaar afwegen?"

Is er eigenlijk sprake van een verslechtering van de Nederlands-Chinese verhoudingen?

"Nou, die motie was daar wel een symptoom van. En nadat de Europese Unie Chinezen die betrokken waren bij de onderdrukking van de Oeigoeren op een zwarte lijst had gezet, plaatsten zij D66'er Sjoerdsma en een Nederlandse diplomaat ook op een sanctielijst. En dan heb je natuurlijk ook nog de recente commotie over het wetenschappelijk instituut aan de Vrije Universiteit dat door China werd gefinancierd."

Bestuurders, wetenschappers en politici moeten niet naïef zijn over de relatie met China

De NOS onthulde dat hoogleraren van het Cross Cultural Human Rights Centre het mensenrechtenbeleid van China verdedigden. Het centrum kreeg jaarlijks 300.000 euro per jaar uit China. De universiteit stort dat geld terug en heeft een onderzoek ingesteld. Verstandig?

"Ik snap wel dat de universiteit deze stap zet. Het is problematisch als je een centrum hebt dat onderzoek doet naar- en uitspraken doet over zo'n controversieel onderwerp als de mensenrechtensituatie in China en dan ook deels door dat land wordt gefinancierd. Dit is overigens voor zover ik weet een van de weinige instituten binnen een universiteit die onderzoek doen naar politieke onderwerpen in China en die geld krijgen vanuit Peking."

In verschillende rapporten waarschuwt uw instituut voor naïviteit bij Nederlandse onderzoekers, bestuurders en politici als het gaat om de invloed van China in Nederland. Is er iets veranderd?

"In Leiden en Groningen waren de Confucius-instituten ingebed in de universiteiten. Die instituten worden wereldwijd direct aangestuurd door de Chinese staat. Leiden en Groningen hebben inmiddels stappen genomen. Wees alert, weet wat je doet, is ons advies. Dat kunnen bedrijven en organisaties niet alleen, het is belangrijk dat ze door de overheid geïnformeerd worden wat wenselijk en onwenselijk is aan hoe je met China omgaat."

Gaat u eigenlijk zelf nog naar de Olympische Spelen kijken?

"Zeker, maar niet naar het schaatsen of skiën, maar wel wat de Chinese leider XI Jinping gaat zeggen."