KLM heeft besloten het personeel niet meer in de Oekraïense hoofdstad Kiev te laten overnachten wegens spanningen met buurland Rusland, zo maakt de vliegtuigmaatschappij vrijdag bekend. Er blijven nog wel vluchten naar het land gaan.

Personeel dat nu in de hoofdstad verblijft, vliegt direct terug. De veiligheid van passagiers en medewerkers staat altijd voorop, aldus KLM. "Veilige en optimale routes kiezen is een vast onderdeel van onze dagelijkse praktijk", aldus de vliegmaatschappij. De situatie in Oekraïne wordt dagelijks bekeken en beoordeeld.

KLM gebruikt een veiligheidssysteem om risico's te analyseren en veilige vliegroutes te bepalen. Voor deze analyse maakt KLM gebruik van informatie gedeeld in een expertgroep in Nederland.

Daarin zitten onder meer alle Nederlandse luchtvaartmaatschappijen, inlichtingendiensten en diverse ministeries. "Het moment waarop besloten wordt om niet over of naar een bepaald land te vliegen is gebaseerd op de op dat moment meest actuele analyses", aldus KLM.

Sinds MH17 wordt Oost-Oekraïne vermeden

Maatschappijen hebben sinds vlucht MH17 met een raket werd neergehaald boven conflictgebied in Oost-Oekraïne in 2014 dat gebied vermeden, ook KLM. Commerciële vluchten over het oosten van Oekraïne en de Krim zijn nog altijd verboden.

Andere maatschappijen hebben hun vluchtschema's omgegooid vanwege de situatie in Oekraïne. Onder meer Ryanair en Lufthansa hebben sommige vluchten naar de hoofdstad Kiev verplaatst van de avond naar de ochtend, meldde staatspersbureau Interfax-Ukraine eerder.

De spanning tussen Rusland en het Westen is opgelopen door de Russische troepenopbouw bij de grens met Oekraïne. De Russen hebben de afgelopen tijd veel meer militair personeel en apparatuur naar het grensgebied gestuurd.

De NAVO vreest dat Rusland overweegt Oekraïne binnen te vallen. In 2014 annexeerde Rusland al de Krim, een schiereiland in het zuiden van Oekraïne. Het Westen vreest dat Rusland een poging wil doen ook de rest van Oekraïne militair te bezetten.