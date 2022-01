De Olympische Spelen in Peking, die deze week van start gaan, zijn omstreden. Verschillende landen hebben een diplomatieke boycot afgekondigd vanwege mensenrechtenschendingen. In deel twee van de serie De andere kant van de medaille vertellen we wat er aan de hand is in Xinjiang, Hongkong en Tibet.

1. Oeigoeren



Uit rapporten en satellietbeelden blijkt dat in Xinjiang concentratiekampen zijn gebouwd. Daarin zitten naar schatting één miljoen Oeigoeren opgesloten.

Uit notities die vorig jaar via The New York Times zijn uitgelekt, staat tot in detail beschreven hoe de Chinese regering in de provincie orde op zaken stelt. De maatregelen werden genomen nadat Oeigoerse moslimextremisten in 2014 op verschillende plekken in China bomaanslagen hadden gepleegd.

De Chinese leider Xi Jinping zei niet lang na de aanslagen tijdens een bezoek aan Xinjiang tegen verzamelde partijleiders dat ze "geen genade" mochten tonen in de strijd tegen "terrorisme, infiltratie en separatisme".

In de jaren die volgden werd een plan uitgewerkt dat veel verder reikt dan terrorismebestrijding: de Oeigoeren moeten zich gedwongen onderwerpen aan de cultuur van de Han-Chinezen, de grootste etnische groep in China.

Op orders van Xi Jinping moet ook de demografie van Xinjiang fundamenteel worden gewijzigd: minder Oeigoeren en meer Han-Chinezen. Oeigoerse vrouwen worden gesteriliseerd, terwijl Han-Chinezen worden aangemoedigd meer kinderen te krijgen, zo bleek uit onderzoek dat werd bevestigd in geheime documenten die eind vorig jaar uitlekten.

Volgens ooggetuigen worden in concentratiekampen vrouwen verkracht en gevangenen op grote schaal gemarteld. China ontkent alle beschuldigingen en spreekt van ongewenste buitenlandse inmenging.

In het gebied zijn moskeeën, bazaars en andere historische gebouwen afgebroken, met als doel de Oeigoerse cultuur uit te wissen. Steden hangen vol met camera's om de bevolking in de gaten te houden, burgers worden gedwongen als slaven in fabrieken te werken.

EU-ambassadeurs wilden in maart vorig jaar een bezoek brengen aan de prominente academicus Ilham Tohti, die al vier jaar vastzit. Maar China sprak van "onredelijke eisen" en het bezoek ging niet door.

Ook de hoge commissaris voor de Mensenrechten Michelle Bachelet probeert al vier jaar een kijkje in de regio te nemen, maar China wil haar alleen toelaten voor een "vriendelijk bezoek", aldus een woordvoerder tegen Reuters. Bachelet is bezig met een rapport over Xinjiang en Amerikaanse congresleden dringen erop aan om dat nog voor het begin van de Spelen naar buiten te brengen.

Protesten in Hong Kong in april 2019 Protesten in Hong Kong in april 2019 Foto: AFP

2. Hongkong

De gewelddadige onderdrukking van de massale protesten in 2019 en 2020 leidde tot grote verontwaardiging in het Westen. Hongkong was een Britse kolonie en werd in 1997 onderdeel van China, met de belofte dat individuele vrijheden en democratie zouden worden gerespecteerd. Dat is nu verleden tijd.

Het afgelopen jaar heeft China de greep op Hongkong verder verstevigd. Voorafgaand aan verkiezingen in december werden tientallen critici gearresteerd en zo monddood gemaakt. Van een kritische oppositie is geen sprake meer. Volgens buitenlandvertegenwoordiger van de Europese Unie Joseph Borrell werden democratische principes geweld aangedaan.

Ook van de onafhankelijke pers, waar Hongkong om bekendstond, is niets meer over. Begin dit jaar bestormden honderden politiemensen de redactie van Stand News, een van de laatste onafhankelijke media in Hongkong, dat uitgebreid verslag deed van de protesten. Een paar dagen later liet de hoofdredacteur van Citizen News weten er vrijwillig mee te stoppen. Eerder waren al grote aantallen journalisten en uitgevers gearresteerd.

De Chinaficatie van Hongkong lijkt nog maar net begonnen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de benoeming begin januari van majoor-generaal Peng Jingtang als nieuwe militaire commandant in Hongkong. Hij gaf tot zijn overstap leiding aan de speciale antiterreureenheid die in Xinjiang medeverantwoordelijk was voor de onderdrukking van Oeigoeren

Tibetaanse monnik spuit tijdens protest verf op posters van de Chinese leider Xi Jinping Tibetaanse monnik spuit tijdens protest verf op posters van de Chinese leider Xi Jinping Foto: ANP

3. Tibet



Ook in Tibet dwingt de Chinese regering de bevolking ertoe de cultuur van de Han-Chinezen over te nemen. De Tibetanen worden net als de Oeigoeren opgesloten in kampen, omgeschoold en tewerkgesteld in fabrieken. Dit blijkt uit onderzoek uit september 2020 van de Duitse wetenschapper Adrian Zenz. China ontkende tegen Reuters dat er sprake was van dwangarbeid.

Het zou gaan om een half miljoen mensen. Het is volgens Zenz de "sterkste, duidelijkste en meest gerichte aanval op het traditionele Tibetaanse leven sinds de culturele revolutie". Bij die gewelddadigheden in de jaren zestig en zeventig kwamen in heel China tussen de twee en acht miljoen mensen om het leven, van wie één miljoen alleen in Tibet. In die periode werden ook veel Tibetaanse klooster verwoest, iets wat overigens nog steeds gebeurt.

In oktober vorig jaar is Wang Jungzheng benoemd tot de plaatselijke leider van de communistische partij. Tot voor kort was hij actief in Xinjiang. Hij staat op de sanctielijsten van de Europese Unie, de VS, Groot-Brittannië en Canada wegens betrokkenheid bij mensenrechtenschendingen.

China streeft ernaar onder etnische minderheden "het gebruik van één taal te promoten", aldus plannen die in september vorig jaar werden gepresenteerd. En dus worden honderdduizenden Tibetaanse kinderen gescheiden van hun ouders en ondergebracht in kostscholen honderden kilometers verderop, waar ze de Chinese taal leren. Dat blijkt uit een in december verschenen rapport van Tibetan Action Institute.

Voorafgaand aan de vorige Spelen van 2008 in China was er veel protest tegen de onderdrukking van Tibetanen. China deed toen vage beloften dat verbeteringen zouden worden doorgevoerd en die werden omarmd door het Olympisch Comité.

Maar de repressie is alleen maar erger geworden. "Nu ze hun beloften niet zijn nagekomen, hadden de Spelen nooit opnieuw in China georganiseerd mogen worden", zegt directeur Christa Meindersma van International Campaign for Tibet. "Maar nu het er toch van komt, hoop ik dat sporters erop voorbereid zijn dat ze gebruikt kunnen worden voor propagandadoeleinden."

