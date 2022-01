Het Verenigd Koninkrijk wacht met spanning op een mogelijk vernietigend onderzoek naar 'partygate', de vermeende feestjes die door de regering werden georganiseerd in coronatijd. Er wordt hardop gespeculeerd dat het rapport aanleiding kan zijn voor premier Boris Johnson om af te treden. De publicatie ervan laat echter nog op zich wachten.

Topambtenaar Sue Gray werd door de Britse regering aangesteld om de beschuldigingen te onderzoeken. Dat rapport is naar verluidt al klaar, maar het wordt pas openbaar gemaakt nadat Johnson het heeft kunnen lezen en een reactie heeft kunnen voorbereiden.

Johnson vertrok donderdag voor een werkbezoek naar Wales, waardoor het onwaarschijnlijk lijkt dat Gray haar rapport voor het weekend kan overhandigen. Volgens Britse media gebeurt dat nu op zijn vroegst maandag.

De overhandiging en publicatie van het rapport werden in eerste instantie woensdag al verwacht, maar die dag gebeurde er niets. Desgevraagd liet een woordvoerder van Gray weten dat er geen sprake was van een vertraging, omdat er nooit een publicatiedatum aangekondigd was.

Mogelijk had het dinsdag aangekondigde onderzoek van Scotland Yard er ook wat mee te maken. De Londense politie liet weten eveneens mogelijke overtredingen van de coronaregels door de regering te onderzoeken. Het is niet bekend of de politie heeft gevraagd om inzage van Grays rapport.

Johnson en zijn regering zijn in verlegenheid gebracht doordat er steeds meer berichten naar buiten kwamen over feestjes op 10 Downing Street, de ambtswoning van de premier. De feestjes vonden plaats in een tijd waarin de rest van het land gebukt ging onder zware coronamaatregelen. Johnson ontkent dat er door hem en zijn medewerkers regels zijn overtreden.