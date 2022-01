Terwijl de meeste Europese landen voorzichtig versoepelen, laat Denemarken binnenkort de teugels los. Er wordt volgende week afgescheid genomen van de beperkingen en een leven verwelkomd als voor corona, aldus premier Mette Frederiksen. Waarom durft de regering dat aan?

COVID-19 is geen gevaar meer voor de samenleving, meldde de Deense regering woensdagavond. Die uitspraak kan ongemakkelijk voelen als je enkel naar de besmettingscijfers kijkt. In de afgelopen 24 uur werd er een recordaantal van 46,747 coronabesmettingen geregistreerd, op een populatie van zo'n 5,8 miljoen.

In deze fase van de pandemie ligt de focus echter meer op de ziekenhuiscijfers. Die zien er op het eerste gezicht ook niet rooskleurig uit: het totale aantal ziekenhuisopnames in het land is vrijdag gestegen naar 938, het hoogste aantal ooit.

Gezondheidsautoriteiten schatten echter dat 30 tot 40 procent van de mensen die nu in het ziekenhuis is opgenomen, er liggen om een andere reden. Bijvoorbeeld patiënten die hun been hebben gebroken, en toevallig ook positief zijn getest.

Het daadwerkelijke aantal mensen dat coronazorg nodig heeft ligt in Denemarken dus een stuk lager. In Nederland worden deze cijfers sinds deze week ook apart bijgehouden. De resultaten worden dinsdag gemeld bij de weekupdate van het RIVM.

Minder sterk verband tussen infecties en opnames

Ook is Denemarken optimistisch omdat uit onderzoek blijkt dat de zeer besmettelijke omikronvariant leidt tot een milder ziektebeeld ten opzichte van de deltavariant. Daardoor zullen veel mensen besmet raken zonder ernstige ziekteverschijnselen, is de verwachting. Dat zorgt uiteindelijk voor grote immuniteit onder de bevolking.

Dat de omikronvariant milder is, wordt bevestigd door het aantal mensen dat er op de ic ligt. Sinds de piek van 82 op 6 januari is het aantal opgenomen ic-patiënten geleidelijk afgenomen tot 40. Dat is nog geen 40 procent van het hoogste aantal van vorige winter.

Volgens de Deense minister van Volksgezondheid Magnus Heunicke houden ziekenhuisopnames geen gelijke tred meer met de besmettingen. Ze stijgen wellicht, maar lang niet zo hard als de infecties.

"Op lange termijn zal het coronavirus onder ons blijven", verwacht Tyra Grove Krause van het Deense RIVM. "Maar we kunnen de gevolgen beperken, onder meer door kwetsbare mensen te blijven vaccineren."

En Nederland dan?

Dat Denemarken nu wel versoepelt en Nederland nog niet, komt volgens RIVM-baas Jaap van Dissel door "een combinatie van factoren", zo zei hij woensdag tijdens de technische briefing in de Tweede Kamer.

Zo ligt Denemarken "drie weken voor" op Nederland. Omikron greep daar namelijk eerder om zich heen nadat de variant uit Zuid-Afrika werd geïmporteerd. Over drie weken heeft het kabinet een weegmoment. Dan wordt er besloten of er ook in Nederland verder kan worden versoepeld.

"Ook is er meer geboosterd en je moet kijken naar de opvolging van leefregels", aldus Van Dissel. "Wij hadden daarbij een zeer grote belasting van ziekenhuizen voor deze golf, dan wil je ook niet meteen een toename zien.”

Landen om ons heen hebben de afgelopen weken ook versoepeld, maar niet zo rigoureus als Denemarken. Het land is tijdens de pandemie wel vaker voorloper geweest op dit gebied: in augustus zei het land het coronavirus niet meer als bedreiging te zien voor de samenleving, waarna in september alle maatregelen werden geschrapt. Twee maanden later werd de coronapas toch weer ingevoerd, waarna nog meer restricties volgden.